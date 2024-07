Covestro sieht Fortschritte in Übernahmeverhandlungen mit Adnoc

Der von Adnoc umworbene Kunststoffkonzern Covestro sieht Fortschritte in den Übernahmeverhandlungen mit dem Ölriesen aus Abu Dhabi.

"Die Gespräche laufen weiterhin sehr konstruktiv. Das ist jetzt in den letzten vier, fünf Wochen noch mal sehr intensiv für das gesamte Unternehmen geworden", sagte Finanzchef Christian Baier am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. In den Gesprächen hätten beide Unternehmen "sicherlich gemeinsame Fortschritte gemacht". Wann genau mit einem Update gerechnet werden könne, sei schwierig zu sagen. "Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir relativ kurzfristig dann auch wieder zurückkommen werden mit Annoncierungen, sobald da Fortschritte kommen."

Covestro hatte Ende Juni erklärt, mit Adnoc in konkrete Verhandlungen einzutreten. Der Ölkonzern hat nach monatelangem Werben eine mögliche Offerte über 62 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, durch die Covestro mit 11,7 Milliarden Euro bewertet würde.