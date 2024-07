Spanien: Inflation schwächt sich weiter deutlich ab

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation unerwartet stark abgeschwächt. Im Juli sind die nach europäischen Standards erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate noch bei 3,6 Prozent gelegen und im Mai bei 3,8 Prozent.

Analysten hatten zwar mit einem weiteren Rückgang der Inflation gerechnet, sie hatte im Schnitt aber eine höhere Rate von 3,2 Prozent erwartet. Mit dem erneuten Rückgang fiel die Teuerung in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone auf den niedrigsten Wert seit Februar. Im Monatsvergleich sind die Preise den Angaben zufolge um 0,7 Prozent gesunken und damit deutlich stärker als erwartet.

Spaniens Inflationsdaten liefern Hinweise auf die Preisentwicklung in der Eurozone insgesamt. Die Daten für den gemeinsamen Währungsraum werden am Mittwoch erwartet. Auch hier hat sich in den vergangenen Monaten tendenziell ein Rückgang der Teuerung gezeigt, wobei das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel zuletzt erneut von einer "hartnäckigen" Inflation sprach.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im Juni erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen gesenkt, im Juli allerdings keine weitere Leitzinssenkung vorgenommen./jkr/zb