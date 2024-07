Goldpreis: Bank of Japan überrascht – Fed-Sitzung und NFPs im Blick

Vor der möglicherweise richtungsweisenden Fed-Notenbanksitzung ist die Spannung am Goldmarkt groß. Auch die Veröffentlichung des offiziellen US-Jobberichts sollte mit Argusaugen beobachtet werden.

Bank of Japan erhöht erneut Zinsen

Auch wenn größere Kursbewegungen zunächst ausblieben, dürfte der jüngste Leitzinsentscheid durch die Bank of Japan (BoJ) für Interesse gesorgt haben. Am heutigen Mittwochmorgen deutscher Zeit hatte der japanische Währungshüter eine Anhebung des kurzfristigen Zinses von 0,1 Prozent auf 0,25 Prozent bekanntgegeben. In den kommenden Jahren rechnet die Notenbank mit einer Teuerungsrate von rund zwei Prozent

Die BOJ hat darüber hinaus einen detaillierten Plan zur Verlangsamung ihrer massiven Anleihekäufe vorgelegt und damit einen weiteren Schritt zur Beendigung massiver Konjunkturstimuli vorgenommen.