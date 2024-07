Swiss Re baut Management weiter um - Neuer Finanzchef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re baut seine Geschäftsleitung nach dem jüngsten Wechsel an der Konzernspitze weiter um.

Der langjährige Finanzchef John Dacey geht im kommenden Jahr in den Ruhestand, wie die weltweite Nummer zwei am Mittwoch in Zürich mitteilte. Sein Nachfolger als Group Chief Financial Officer (CFO) wird im April 2025 Anders Malmström. Er ist derzeit CFO der Athora Holding, einem Finanzdienstleister, der unter anderem Lebensversicherungs-Altbestände abwickelt und hinter dem unter anderem der Finanzinvestor Apollo steht. Malmström werde Anfang 2025 zu Swiss Re stoßen, hieß es.

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer hatte kürzlich überraschend einen Wechsel an der Konzernspitze vorgenommen: Anfang Juli löste Andreas Berger CEO Christian Mumenthaler ab, der das Unternehmen acht Jahre lang operativ geleitet hatte. Malmström ist 56 Jahre alt und hat Abschlüsse in Mathematik, Physik und Astronomie der Universitäten Basel und Aachen. Vor Athora hat der schweizerisch-finnische Doppelstaatsbürger unter anderem für den französischen Versicherungskonzern Axa und den Schweizer Lebensversicherer Swiss Life gearbeitet. Der 64-jährige US-Amerikaner Dacey ist seit 2012 für Swiss Re tätig und verantwortet seit 2018 das Finanzressort des Münchener-Rück-Rivalen.

An der Börse schlug die Personalie keine großen Wellen. Mit einem Kursplus von 0,4 Prozent stiegen die Swiss-Re-Aktien im Einklang mit anderen europäischen Versicherungstiteln. "Die Wahl eines externen Kandidaten kann durchaus frischen Wind bringen", erklärte Analyst Simon Foessmeier von der Bank Vontobel. "John Dacey ist seit über einem Jahrzehnt bei Swiss Re tätig und sein Rücktritt ist keine Überraschung."

