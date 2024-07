Technologiekonzern Schneider Electric erhöht Ergebnisprognose

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric blickt nach der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll 2024 statt um 8 bis 12 Prozent nun zwischen 9 und 13 Prozent wachsen im Vergleich zum Vorjahr, wie das in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Unternehmen am Mittwoch in Rueil-Malmaison mitteilte. Analysten hatten die Erhöhung der Prognose bereits erwartet. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte Schneider Electric positiv überraschen.

Der Umsatz des im EuroStoxx 50 notierten Unternehmens stieg im ersten Halbjahr um gut drei Prozent auf knapp 18,2 Milliarden Euro - laut Konzernchef Peter Herweck ein Rekordumsatz. Der operative Gewinn legte um 6,6 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro zu, was einer Margenverbesserung von 60 Basispunkten auf 18,6 Prozent entsprach. Die Franzosen wirtschafteten damit profitabler als Analysten erwartet hatten.

Unter dem Strich ging der Gewinn um sieben Prozent zurück auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das lag an einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung der Investition in das Software-Unternehmen Uplight./lew/zb