EQS-News: Deutsche Payment A1M SE verstärkt Partnernetzwerk und erweitert Zahlungsoptionen

Corporate News

Deutsche Payment A1M SE verstärkt Partnernetzwerk und erweitert Zahlungsoptionen.

Berlin, 1. August 2024 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) konnte in der Sommerpause ihr Partnernetzwerk erheblich ausbauen und bietet nun über 30 Zahlungsarten an. Das Unternehmen verfügt nun über direkte Zahlarten in mehr als 10 Ländern, mit besonderem Fokus auf Europa, Südostasien und die USA.

Alex Herbst, CEO der Deutsche Payment A1M SE, kommentiert: "Durch unseren wochenlangen Aufbau des Partnernetzwerkes und die Diversifizierung direkter Zahlarten kommen wir unserem Ziel einen großen Schritt näher, ein globaler Anbieter für nahtlose digitale Zahlungslösungen zu werden. Dies harmoniert erstaunlich gut mit unseren Plänen für unser Gateway Light und spiegelt international durch direkte Zahlarten unseren Request-to-Pay-Ansatz wider. Unser Ziel ist es, Unternehmen weltweit einzigartige und spezifische Finanzlösungen anzubieten, insbesondere in Bereichen wie Digital Entertainment, Forex und anderen Branchen."

Die erweiterten Zahlungsoptionen umfassen nun neben gängigen Kreditkarten auch alternative Zahlungsmethoden wie Banküberweisungen, Online-Banking, E-Wallets und länderspezifische Lösungen. Dies ermöglicht es Kunden der Deutsche Payment, ihre Geschäfte global zu erweitern und Umsätze zu maximieren.

"Mit unserem verstärkten Angebot können wir nun alles abdecken, sodass sich unsere Kunden voll und ganz auf ihr Kerngeschäft und Wachstum konzentrieren können", fügt Herbst hinzu. "Unsere Unabhängigkeit und Flexibilität sehen wir als unseren größten Vorteil, von dem unsere Kunden besonders profitieren werden."

Die Deutsche Payment A1M SE positioniert sich damit weiter als innovativer und umfassender Zahlungsdienstleister-ISO für den internationalen Markt.

Über Deutsche Payment

Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

