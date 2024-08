EQS-News: Enstall expandiert mit Übernahme von Schletter nach Deutschland

EQS-News: Schletter International B.V. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Enstall expandiert mit Übernahme von Schletter nach Deutschland



Amsterdam, Niederlande und Kirchdorf, Deutschland – Enstall, der weltweit führende Anbieter von Dach-Solarmontagesystemen, kündigte heute die Übernahme der Schletter Group („Schletter“), einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Solarmontagesystemen, an. Die Finanzbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die derzeitigen Anteilseigner von Schletter, Avenue Capital Group und Robus Capital, werden Minderheitsgesellschafter von Enstall, um in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Gesellschaftern Blackstone und Rivean Capital die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben.

Das in Kirchdorf, Deutschland, ansässige Unternehmen Schletter wurde 1968 gegründet und hat als globaler Anbieter von Solarmontagesystemen weltweit Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 55 GWp installiert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Photovoltaikanlagen für Dächer, Fassaden, Carports sowie Freiflächen, darunter fest aufgeständerte Systeme und Nachführsysteme.

Nach der Übernahme von Enstall durch Blackstone und Rivean Capital in 2022 stellt die Transaktion nun einen wesentlichen Schritt zur Umsetzung der von Enstall verfolgten Wachstumsstrategie dar. Durch die Transaktion wird sich der Fußabdruck Enstalls in Deutschland und Mitteleuropa vergrößern und Enstall wird sich weltweit als führender zentraler Anbieter von Solarmontagelösungen etablieren, mit einem Produktportfolio, das sowohl Dach- als auch Freiflächenanlagen umfasst.

Stijn Vos, CEO bei Enstall, sagte: „Im Namen des Enstall Teams möchte ich alle Mitarbeiter von Schletter als Mitglieder der Enstall Familie willkommen heißen. Schletter ist Deutschlands langjährig führendes Unternehmen im Bereich Solarmontagesysteme und genießt einen hervorragenden Ruf für Qualität und Innovation. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise zusammenzuführen, um unsere gemeinsame Vision eines schnelleren Ausbaus der Solarenergie in der Zukunft zu erreichen.“

Florian Roos, CEO bei Schletter, fügte hinzu: „Enstall teilt unser langfristiges Engagement für nachhaltige Solarenergie für künftige Generationen. Alle unsere Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, die Langlebigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Qualität unserer Solarmontagesysteme zu verbessern und den Umstieg auf grüne Energie voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit Enstall wird unsere gemeinsame Innovationskompetenz stärken und uns erlauben, unseren Kunden weltweit ein breiteres Produktportfolio sowie digitale Lösungen bereitzustellen.“

Juergen Pinker, Senior Managing Director bei Blackstone, und Maurits Boomsma, Senior Partner bei Rivean Capital, bemerkten: „Mit dieser transformativen Übernahme erzielt Enstall eine starke Präsenz in Deutschland, dem größten Photovoltaik-Markt Europas, und expandiert in das attraktive Segment der Freiflächenanlagen. Nachdem Enstall im Jahr 2023 Sunfer übernommen hat, belegt dieser Abschluss die anhaltend starke Dynamik des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Wachstumsstrategie. Wir heißen Avenue Capital und Robus Capital, die Schletter als Eigentümer langjährig unterstützt haben, als Minderheitsgesellschafter von Enstall willkommen.“

