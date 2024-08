GNW-Adhoc: Cellebrite ernennt die renommierte Cybersecurity-Expertin Sigalit Shavit zum Chief Information Officer

^TYSONS CORNER, Va. und PETAH TIKVA, Israel, Aug. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich digitale Ermittlungstechnologie für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die Ernennung von Sigalit Shavit zum Chief Information Officer (CIO) bekannt, die ihre Funktion heute, am 1. August 2024, antritt. Shavit verstärkt das Führungsteam des Unternehmens und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in das Informationstechnologie- und Sicherheitsteam von Cellebrite ein. Shavit wird in dieser neu geschaffenen Position, die dem CEO Yossi Carmil unterstellt ist, eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Innovationsfähigkeit des Unternehmens und der Unterstützung der Kunden in ihrem Bestreben spielen, die Arbeit der Justiz weltweit weiter zu beschleunigen. Cellebrite heißt Shavit zu einer Zeit willkommen, in der die technologischen Innovationen und die Infrastruktur des Unternehmens Kunden maßgeblich dabei unterstützen, der zunehmend komplexeren Vorgehensweise von Kriminellen und der ständig wachsenden Zahl digitaler Beweismittel gewachsen zu sein. Ihre Aufgabe ist es sicherzustellen, dass die Informationstechnologie- und Sicherheitsabteilungen von Cellebrite auch weiterhin den täglichen Geschäftsanforderungen gerecht werden, entschlossen auf die sich ständig wandelnden Cyber-Bedrohungen reagieren, KI effektiv einsetzen und Innovationen vorantreiben. ?Sigalits Expertise im Bereich der Informationstechnologie und -sicherheit sowie der Innovationsförderung für SaaS-Unternehmen unterstützt Cellebrite dabei, die Beschleunigung der Arbeit der Justiz voranzutreiben", kommentierte Cellebrite- CEO Yossi Carmil. ?Wir wissen ihr Wissen und ihre Führungsqualitäten zu schätzen, die es uns ermöglichen, unsere Kunden und Mitarbeiter noch besser zu betreuen." Shavit, die in verschiedenen Publikationen als eine der Top 25 weiblichen Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit erwähnt wurde, war als CIO und COO bei FedEx Express, ECI Telecom, CyberArk und zuletzt bei KTrust tätig. Während ihrer Zeit bei CyberArk war sie maßgeblich an der Transformation der Firma zu einem Cloud-/SaaS-Unternehmen beteiligt. ?Es ist mir eine große Ehre, ein Team zu leiten, das Cellebrite und seine Kunden unterstützt und voranbringt", so Shavit. ?Ich stehe mit Leidenschaft hinter der bedeutenden Aufgabe meines Teams, eine klare, moderne digitale Strategie und Lösungen zur Effizienzsteigerung und Innovationsbeschleunigung einzusetzen." Über Cellebrite Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Um mehr zu erfahren, können Sie uns unter www.cellebrite.com (http://www.cellebrite.com), https://investors.cellebrite.com (https://investors.cellebrite.com/) besuchen oder uns auf X unter @Cellebrite folgen. Medien Victor Ryan Cooper Sr. Director of Corporate Communications + Content Operations Victor.cooper@cellebrite.com (mailto:Victor.cooper@cellebrite.com) +1 404.804.5910 Investor Relations Andrew Kramer Vice President, Investor Relations investors@cellebrite.com (mailto:investors@cellebrite.com) +1 973.206.7760 Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4793d6b-ce54-4dd5- af87-642468ab62e7 °