KORREKTUR: DHL verzeichnet Gewinnrückgang - Ziele bestätigt

(Korrigiert wird im 2. Absatz das obere Ende der Jahresprognose: 6 bis 6,6 Milliarden Euro rpt 6,6 Milliarden Euro)

BONN (dpa-AFX) - Die lahmende Weltwirtschaft hat DHL Group im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Auf niedrigem Niveau habe das Luft- und Seefrachtvolumen zwar weiter zugenommen, eine breite Belebung des Welthandels sei jedoch ausgeblieben, wie Finanzchefin Melanie Kreis laut Mitteilung vom Donnerstag in Bonn sagte. Das habe vor allem Folgen für das Express-Geschäft mit zeitkritischen Sendungen, welches so nicht optimal ausgelastet sei. Es ist das profitabelste und größte Segment des Dax -Konzerns. Kreis sieht die DHL im schwachen konjunkturellen Umfeld aber gut aufgestellt - auch, weil in den vergangenen Monaten bereits Sparmaßnahmen eingeleitet wurden. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das laufende Jahr und das Ergebnisziel für 2026.

In den drei Monaten bis Ende Juni legte der Umsatz leicht auf knapp 20,7 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach wie von Analysten erwartet ein und zwar um ein Fünftel auf rund 1,4 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr will DHL zwischen 6 und 6,6 Milliarden Euro erzielen und setzt dabei auf die saisonal typischerweise stärkere zweite Jahreshälfte. 2026 soll das operative Ergebnis zwischen 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro liegen. Unter dem Strich ging der Gewinn im zweiten Quartal um fast 24 Prozent auf 744 Millionen Euro zurück. Insgesamt schnitt der Konzern im Rahmen der Erwartungen ab./lew/jsl/he/jha/