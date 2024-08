Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Mobimo baut Gewinn im ersten Halbjahr 2024 deutlich aus



Mobimo baut Gewinn im ersten Halbjahr 2024 deutlich aus



Erfolg aus Vermietung auf Like-for-like-Basis um 2,0% auf CHF 62,5 Mio. gestiegen.

Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotion konnte gegenüber der Vorjahresperiode um 43,3% auf CHF 12,9 Mio. gesteigert werden.

Nettoaufwertung des Immobilienportfolios von CHF 22 Mio. dank breit diversifiziertem Anlageportfolio und positivem Beitrag des Entwicklungsportfolios.

Operative Meilensteine in den Promotionsprojekten Edenblick Oberägeri, Aura Horgen und Feuerfalter Köniz sowie Baustart von 126 Mietwohnungen in Aarau.



Luzern, 2. August 2024 – Das erste Halbjahr 2024 ist für Mobimo geprägt von einer positiven Marktdynamik. Rückläufige Teuerung und sinkende Zinsen führen am Immobilienmarkt wieder zu mehr Optimismus und das operative Geschäft von Mobimo entwickelt sich sehr solid. Der konstant starke Vermietungserfolg und ein gesteigerter Erfolgsbeitrag aus dem Entwicklungs- und Promotionsgeschäft resultieren gesamthaft in einem guten Halbjahresergebnis. Mobimo ist zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele und Erwartungen für 2024 zu erreichen.



Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beläuft sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 83,3 Mio. (Vorjahr CHF 50,8 Mio.) bzw. CHF 61,3 Mio. (Vorjahr CHF 60,1 Mio.) exklusive Neubewertung. Dank einem Gewinn aus dem Verkauf der nicht konsolidierten Beteiligung an der Parking Saint-François SA in Lausanne steigt der Unternehmensgewinn inklusive Neubewertung um 91,5% auf CHF 65,6 Mio. (Vorjahr CHF 34,3 Mio.) bzw. CHF 47,8 Mio. (Vorjahr CHF 43,1 Mio.) exklusive Neubewertung.



Langfristige Vermietungserfolge in Neuentwicklungen

Der Erfolg aus Vermietung liegt per Ende Juni bei CHF 62,5 Mio. (Vorjahr CHF 64,4 Mio.). In der Vorjahresperiode waren Sondereffekte in der Höhe von CHF 3 Mio. enthalten. Korrigiert um diesen Effekt resultierte im ersten Halbjahr 2024 ein Mietertragswachstum von 2,5%. Auf Basis des Mieterfolgs resultierte ein Like-for-like-Wachstum von 2,0%.

Der sukzessive Ausbau der Mieterträge ist ein zentraler Pfeiler der Strategie von Mobimo. Mit einer attraktiven Vermarktung in der Erstvermietung sowie der konsequent marktorientierten Bewirtschaftung laufender und neuer Mietverhältnisse wurden einerseits die Mieteinnahmen gestärkt und andererseits die Leerstandsquote tief gehalten. So konnten im ersten Halbjahr einige namhafte Vermietungserfolge bei Gewerbeflächen erzielt werden, die ab dem zweiten Halbjahr erfolgswirksam werden. Im Mattenhof in Kriens konnten langfristige Mietverträge mit der ICT-Berufsbildung Zentralschweiz und einer grossen Krankenversicherung abgeschlossen werden.

Die Repositionierung der Geschäftsliegenschaft an der Hardturmstrasse in Zürich (Office Tower) ist in vollem Gang. Das Gebäude spricht eine Mieterschaft an, welche die Vorteile der hervorragenden Lage und die ikonische Architektur für sich zu nutzen weiss. Gespräche mit verschiedenen Interessenten laufen und wir legen Wert auf einen langfristig attraktiven Mietermix.



250 Mietwohnungen in Aarau

Mobimo war die treibende Kraft hinter der Entwicklung und Neubelebung des Industrieareals «Torfeld Süd» in Aarau hin zum 2019 eröffneten Aeschbachquartier. Nun steht die zweitletzte Ausbauetappe an. Auf dem verbleibenden Teil des ehemaligen Rockwell-Areals (Baufeld 3 – bestehend aus Baubereich 1 und 2) werden in den nächsten Jahren rund 250 Mietwohnungen realisiert. Für die beiden Gebäude Hof- und Hallenhaus (Baubereich 1) wurde in der Berichtsperiode die Baubewilligung erteilt und der Baustart ist erfolgt. In den beiden Gebäuden entstehen insgesamt 126 Mietwohnungen. Während das Hofhaus als Holzbau realisiert wird, wird beim Hallenhaus die bestehende Werkhalle einbezogen. Ein weiteres Beispiel, wie Mobimo graue Energie in der Planung der Projekte berücksichtigt, ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Fertigstellung des Baubereichs 1 ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen.



Meilensteine in mehreren Promotions-Projekten erreicht

Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf Promotionen (Liegenschaften) konnte auf CHF 12,9 Mio. (Vorjahr CHF 9,0 Mio.) gesteigert werden.

Im Projekt Oberägeri, Lutisbachweg (Edenblick) entstehen 90 Wohnungen im Stockwerkeigentum, verteilt auf 10 Gebäude. Ende Juni konnte für das Projekt, das sich durch eine unverbaubare Sicht auf den Ägerisee und die Berge auszeichnet, die Grundsteinlegung gefeiert werden. Per Stichtag sind bereits 65 Wohnungen verkauft oder reserviert.

Im Projekt Aura in Horgen konnten Ende Mai die Wohnungen des ersten der drei Gebäude den Eigentümerinnen und Eigentümern übergeben werden. Die weiteren Übergaben folgen bis Ende August.

In zwei weiteren Stockwerkeigentumsprojekten konnten in der Berichtsperiode Meilensteine erreicht werden. Im Projekt Burgmatt in Merlischachen SZ hat das Bundesgericht die Beschwerde gegen die Baubewilligung abgewiesen, worauf umgehend der Baustart erfolgte. Insgesamt entstehen 79 Wohnungen, verteilt auf 14 Häuser. Der Vermarktungsstart erfolgt im im Verlauf von 2024. Die Fertigstellung ist gemäss jetzigem Stand auf Ende 2026 geplant.

Im Projekt Feuerfalter in Niederwangen bei Köniz konnte mit der Vorvermarktung der 64 Wohnungen gestartet werden. Der Baustart wird im dritten Quartal 2024 erfolgen. Gemeinsam mit zwei weiteren Bauherrschaften realisiert Mobimo im Feuerfalter eines der ersten Plusenergie-Quartiere im Kanton Bern. Die Überbauung wird über das Jahr hinweg mehr Energie produzieren, als sie selbst verbraucht.



Transaktionsmarkt hat Schwung aufgenommen

Die beiden Zinssenkungen der Schweizerischen Nationalbank SNB haben ein willkommenes und positives Signal ausgesendet. Die Stimmung am Immobilienmarkt hat sich aufgehellt, was sich auch in der Bewertung des Anlageportfolios zeigt. In der Summe resultiert eine Aufwertung um 0,7% respektive CHF 22,0 Mio. (Vorjahresperiode Abwertung von CHF 9,3 Mio.). Der Wert des gesamten Immobilienportfolios beträgt per Stichtag CHF 3,7 Mrd. (31. Dezember 2023 CHF 3,6 Mrd.).

Die Aktivitäten der Transaktionen im Immobilienmarkt haben – nach der leichten Wiederbelebung bereits im zweiten Halbjahr 2023 – im ersten Halbjahr 2024 weiter zugenommen. Im Rahmen der Portfoliobereinigung und des gezielten Kapitalrecyclings wurde die Liegenschaft Genf, Rue de Malatrex 30 an private Investoren verkauft.

Im Juli und somit nach dem Bilanzstichtag hat Mobimo in Dielsdorf eine Überbauung mit sechs Gebäuden und total 41 Wohnungen von einem institutionellen Investor gekauft. In diesem Objekt vor den Toren der Stadt Zürich sieht Mobimo ein vielversprechendes Entwicklungspotenzial.



Solide Finanzierungssituation

Mit einer Eigenkapitalquote von 48,1% (31. Dezember 2023 48,9%) und einem Loan-to-Value von 43,1% (31. Dezember 2023 42,3%) weist Mobimo eine unverändert solide Bilanz auf und bleibt nachhaltig finanziert.

Mobimo hat per 1. Juli 2024 eine weitere grüne Anleihe im Umfang von CHF 150 Mio. mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Zinssatz von 2,05% p.a. platziert. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Bond Framework von Mobimo verwendet.



Personeller Wechsel in der Geschäftsleitung

Gerhard Demmelmair, Leiter Portfolio & Transaktionen sowie Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich entschieden, Mobimo im Verlauf der zweiten Jahreshälfte zu verlassen, um eine neue berufliche Chance wahrzunehmen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauern seinen Weggang sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge ist in die Wege geleitet.



Positiver Ausblick dank bewährter Strategie

Mobimo ist auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele und Erwartungen 2024 zu erreichen. Die strategische Ausrichtung von Mobimo hat sich in den letzten Jahren unter unterschiedlichen Marktbedingungen stets bewährt. Das Unternehmen ist gut und resilient aufgestellt. Mit seinem breit diversifizierten Portfolio, den attraktiven Projekten und einem hohen Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit schafft Mobimo Mehrwert für alle ihre Anspruchsgruppen.



Ausführliche Berichterstattung:

›› Den Halbjahresbericht 2024 finden Sie hier.

›› Analysten- und Pressekonferenz zum Halbjahresergebnis 2024:

Datum Freitag, 2. August 2024 Zeit 10.00 Uhr (MEZ)

Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren (in Deutsch). Die Konferenz kann mit folgendem Link als Webstream (nur Audio) verfolgt werden (Registrierung erforderlich). Zudem steht die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch).

Weitere Termine:

14. Februar 2025: Publikation Geschäftsbericht 2024

31. März 2025: Ordentliche Generalversammlung

8. August 2025: Publikation Halbjahresergebnis 2025



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Stefan Feller, Head of Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Anthony Welbergen, Leiter Corporate Communication

medien@mobimo.ch

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,7 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

