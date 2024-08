AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte bleiben im Abwärtssog - Infineon mit Quartalszahlen

FRANKFURT/NEW YORK/TAIPEH (dpa-AFX) - Im weltweiten Abwärtssog der Technologie-Aktien stehen am Montag einmal mehr Halbleiterwerte besonders unter Druck. Jüngst schwache Quartalszahlen etwa von Intel , Rezessionssorgen und Befürchtungen, der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) könnte zu weit gegangen sein, befeuern die Talfahrt.

Die Anteile des KI-Vorzeigekonzerns Nvidia brachen zum Wochenauftakt auf Tradegate verglichen mit dem Nasdaq-Schluss prozentual zweistellig ein. Ein Bericht von "The Information", wonach sich die nächste Prozessor-Generation Blackwell verzögern wird, dürfte der angeschlagenen Stimmung mit Blick auf KI-Werte nicht gerade helfen, schrieb Analyst Stacy Rasgon vom Analysehaus Bernstein Research in einer aktuellen Studie.

Der Ausverkauf im Techsektor erfasste am Montag auch die Titel des Halbleiter-Schwergewichts TSMC in Taiwan. Sie sackten um rund zehn Prozent ab und zogen in Taipeh den Taiex-Index mit nach unten, weil ihre Gewichtung in dem Index mehr als 30 Prozent ausmacht.

Hierzulande ging der Kursrutsch vorbörslich bei Aktien wie Süss Microtec weiter und auch Infineon büßten auf Tradegate nochmals gut drei Prozent ein zum Xetra-Schluss. Infineon stehen zudem mit Quartalszahlen im Fokus, die laut den Analysten von Jefferies stark ausfielen. Für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Infineon zudem die Prognosen. Dem sehr schwachen Tech-Umfeld können sich die Titel derzeit aber nicht entziehen./ajx/la/mis