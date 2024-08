Aurubis sieht sich auf Kurs zur Jahresprognose - Spanne bleibt groß

HAMBURG (dpa-AFX) - Höhere Preise für Kupfer und Schwefelsäure haben Aurubis im dritten Geschäftsquartal Rückenwind geliefert. Zudem profitiert das Unternehmen weiter von gesunkenen Energiepreisen. Dem standen hohe Kosten für einen Wartungsstillstand in Hamburg gegenüber. Bei einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf fast 4,7 Milliarden Euro vervielfachte sich das operative Vorsteuerergebnis in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich auf 90 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Montag mitteilte. Der Vorjahresgewinn wurde wegen einer Verteilung der Metallfehlbestände, die infolge von Betrugs- und Diebstahlfällen notwendig wurden, allerdings nachträglich deutlich nach unten korrigiert. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Vorsteuergewinn von 333 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel etwas mehr auf dem Zettel. Für das gesamte Geschäftsjahr peilt Aurubis weiter 380 bis 480 Millionen Euro an./mis/jha/