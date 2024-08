Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

Media release Thun, Schweiz – 5. August, 2024



Meyer Burger und Solestial unterzeichnen strategische Produktionspartnerschaft für die Herstellung ultradünner Siliziumsolarzellen der nächsten Generation für die Anwendung in der Raumfahrt

Die gemeinsam produzierten Zellen setzen auf die Fertigungsexpertise und den Qualitätsanspruch von Meyer Burger, um die Produktionskalierung von Solestials innovativer Silizium-Photovoltaik-Technologie für Weltraumanwendungen zu ermöglichen.

Die Kombination von Meyer Burgers Heterojunction-Technologie mit Solestials auf den Weltraum ausgerichteten Innovationen bei Silizium-Solarzellen und -modulen wird herausragende Leistungen für Raumfahrzeuge und andere Weltraumprojekte liefern.

Meyer Burger Technology AG, ein führendes Unternehmen in der Solarzellen- und Modultechnologie, und Solestial Inc., Innovatoren im Bereich weltraumtauglicher Photovoltaikprodukte, haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt. Diese Zusammenarbeit wird die Weltraum-Solarenergie durch die Bereitstellung von ultradünnen, prozessierten Wafern revolutionieren, Solestials bisherige Kapazitätsbeschränkungen überwinden und eine erhebliche Skalierung ermöglichen.

Solestials Kernkompetenz liegt in dem innovativen Ansatz zur Entwicklung strahlungsresistenter Solarzellen und flexibler Module, die für eine langfristige Leistung unter den harten Bedingungen des Weltraums optimiert sind. Durch die Kombination der führenden Heterojunction-Technologie von Meyer Burger mit Solestials proprietären Verfahren zur Metallisierung und Technologien zur Reduktion von Schäden durch kosmische Strahlung entstehen Solarzellen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit bieten, die für den Betrieb im Orbit erforderlich sind.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaftsvereinbarung wird Meyer Burger proprietäre, ultradünne, strahlungsgehärtete Siliziumwafer von Solestial erhalten, dann seine marktführende Silizium-Heterojunction-Technologie anwenden und sie zur Metallisierung, Fertigstellung und Integration in flexible Solarmodule an Solestials Produktionsstandort in Tempe, Arizona, zurücksenden. Das von Meyer Burger verarbeitete Volumen an Wafern ermöglicht es Solestial, bis Mitte 2025 genug Solarmodule zu liefern, um Hunderte Raumfahrzeuge pro Jahr mit Solarenergie im Weltraum zu versorgen. Der Beginn der Produktion ist für den 1. September dieses Jahres geplant. Diese Partnerschaft unterstreicht die Wichtigkeit von Innovation und starker Forschung und Entwicklung für beide Unternehmen und treibt die Branche durch Partnerschaft und Zusammenarbeit voran.

„Meyer Burger öffnet sich Anwendungen und Industrien, die unser proprietäres Know-how und unsere fortschrittlichen Technologien benötigen. Durch unsere Unterstützung bei der Produktentwicklung und Industrialisierung helfen wir Unternehmen wie Solestial zu skalieren und unterstützen sie beim Wachstum“, sagte Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger.

„Diese Partnerschaft mit Meyer Burger ermöglicht es Solestial, in grossem Massstab zu produzieren und die Marktnachfrage mit einem überlegenen und innovativen Produkt zu bedienen“, sagte Stan Herasimenka, CEO von Solestial.

Saurav Shroff, CEO von Starpath, einem Technologieunternehmen, das grössere Infrastrukturen im Weltraum aufbaut, fügte hinzu: „Bei den bisherigen Kosten und Produktionsmengen von Solarenergie für die Weltraumanwendung wäre unsere Mission unerschwinglich gewesen. Solestials Solartechnologie ist ein Durchbruch für Starpath und, wie wir glauben, auch für andere Anbieter von Weltrauminfrastruktur der nächsten Generation. Wir sind begeistert, dass Solestial mit Meyer Burger zusammenarbeitet, um kostengünstige, weltraumtaugliche Solarenergie in industriellem Massstab auf den Markt zu bringen.“

Medienkontakt

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Solestial, Inc.

Eileen Korte

Head of Marketing

+1 (602) 341-5380

marketing@solestial.com



Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet.

Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Forschungszentren und Maschinenfabriken betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland), Hauterive und Neuchâtel (Schweiz). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie künftig in Goodyear und Colorado Springs (USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange

Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Vertriebsstandorte gibt es in Europa, den USA, Australien und Asien. Weltweit arbeiten rund 1 100 Menschen für Meyer Burger. Das Unternehmen wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.

Über Solestial Inc.

https://solestial.com/

Solestial Mission ist es, unerschöpfliche Energie im Weltraum bereitzustellen. Die bahnbrechende Technologie des Unternehmens ist eine Silizium-Solarzelle, die speziell für den Weltraum entwickelt wurde und sich unter Sonnenlicht bei Betriebstemperaturen von bis zu -65°C selbst von Strahlungsschäden heilen kann. Solestials Solarzellen sind in einem ultradünnen, leichten und flexiblen Solarmodul verpackt, das für eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren an verschiedenen Orten im Weltraum ausgelegt ist. Die flexiblen Solarmodule können auf automatisierten Maschinen hergestellt werden, wodurch die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen III-V-Mehrfachsolarzellen um 90 % gesenkt werden können. Bis Ende 2024 wird Solestial Silizium-Photovoltaik für den Weltraum mit einer Produktionskapazität von 1 MW herstellen, was dem jährlichen globalen Kapazitätsniveau aller III-V-Solarhersteller zusammen entspricht. Von heutigen Satellitenkonstellationen und Forschungsprojekten bis hin zu den Mondstationen und Dienstleistungen im Weltraum von morgen stellt Solestials innovative Technologie einen Paradigmenwechsel in der Weltraum-Solarenergie dar; eine erschwingliche, skalierbare Lösung zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklung. Zu den Investoren von Solestial zählen prominente Unternehmen wie AE, Industrial Partners und Airbus Ventures.

