Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 05.08.2024 / 16:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2024 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Passivgeschäft auch in Q2 mit starker Dynamik - Girokonto für Q2/25 angekündigt Die UmweltBank hat jüngst Q2-Zahlen vermeldet, die ergebnisseitig über unseren Erwartungen lagen. Dies ist einerseits auf hohe Veräußerungsgewinne bei dem Verkauf von vier Windkraft- und zwei Immobilienbeteiligungen und andererseits auf eine nachträglich geänderte Bewertung von Wertpapieren seitens des Wirtschaftsprüfers zurückzuführen, die den Gewinn in 2024 um rd. 10,0 Mio. erhöhen und den Gewinn 2023 rückwirkend um den gleichen Betrag senken wird. Die Guidance wurde dementsprechend um 10,0 Mio. EUR auf ein EBT von -5,0 bis -10,0 Mio. EUR erhöht. Vollständige Digitalisierung der Sparprodukte trägt Früchte: Nachdem der neue CEO sämtliche Antragsstrecken digitalisiert und eine neue mobile App gelauncht hat, zogen in Q2 sowohl das Einlagevolumen (+10,3% qoq) auf den Rekordwert von 3,4 Mrd. EUR als auch die Kundenzahl um 5 Tsd. auf 140 Tsd. Kunden an (+3,7% qoq). Damit übertraf die Bank unsere Schätzungen (3,2 Mrd. EUR) des Einlagevolumens deutlich. Kreditneugeschäft erwartungsgemäß auf niedrigem Niveau: Auf Seite des Kreditgeschäfts konnte das Kreditvolumen ggü. Ende 2023 (3,72 Mrd. EUR) nahezu stabil bei 3,55 Mrd. EUR gehalten werden. Wie erwartet, zog das Neugeschäft u.a. aufgrund der weiterhin beschränkten Eigenmittel auch in Q2 nicht an (Neugeschäft Q2/24: 23 Mio. EUR nach 25 Mio. EUR in Q1/24), sodass zum Halbjahr 48 Mio. EUR der avisierten 250 Mio. EUR Neugeschäft eingeloggt wurden. Der Vorstand bestätigte indes das Ziel, im FY ein Neugeschäft i.H.v. 250 Mio. EUR abzuschließen. Wir halten dies angesichts der hohen Finanzierungsanfragen (Ende H1: 600 Mio. EUR) weiter für realistisch. Auch die deutlich gestiegene Eigenmittelquote von 16,7% (Ende 2023: 15,6%) dürfte dies zulassen (Mindestanforderung: 15,55%). Veräußerungsgewinne führen zu positivem EBT: In H1 stiegen die Gesamterträge um 26,9% yoy von 30,1 Mio. EUR auf 38,2 Mio. EUR an, was auf hohe Veräußerungserlöse (MONe: 17,0 Mio. EUR) zurückzuführen ist. Bereinigt man diese, sanken die Gesamterträge nach unseren Prognosen um 29,5% yoy auf 21,2 Mio. EUR. Ursächlich war hierfür primär das niedrigere Zinsergebnis, was ggü. dem Vj. um 29,0% auf 17,9 Mio. sank. Aufgrund der erfolgten Neupositionierung des Treasury-Buchs rechnen wir in H2 mit einem steigenden Zinsergebnis (MONe: 23,1 Mio. EUR). Auf Kostenseite ergab sich auf Ebene der Personalkosten eine Steigerung um 12,1% yoy auf 13,8 Mio. EUR. Wir gehen weiter davon aus, dass der Personalaufbau nahezu abgeschlossen und die Steigerungen in den Folgejahren im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen werden. Da wir in H2 keine Veräußerungsgewinne prognostizieren, rechnen wir in H2 mit einem negativen Ergebnis von -14,5 Mio. EUR und einem FY-Ergebnis (-8,9 Mio. EUR) im Guidancekorridor. Gamechanger Girokonto - Launch in Q2/25 geplant: Bereits in unserer Anfang Juli erschienenen Initialstudie wiesen wir daraufhin, dass die Erweiterung der Retail-Produktpalette durch den Wechsel des Kernbankensystems möglich sein dürfte. Dabei stufen wir das Potenzial des Girokontos inkl. Karten weiterhin als sehr hoch ein, da viele UmweltBank-Kunden dadurch keinen anderen Banking-Partner mehr benötigen und das Gesamtangebot für den Kunden komfortabler wird. Wir gehen davon aus, dass viele Bestandskunden das neue Konto nutzen werden und das Gesamtangebot der Bank im Wettbewerbsvergleich deutlich attraktiver wird, was die Kundengewinnung u.E. immens erleichtern und beschleunigen dürfte. In der Folge sollte u.E. auch das Einlagevolumen pro Kunde durch Verlagerungen der Konten signifikant steigen. Laut Vorstand kann mit einem durchschnittlichen Break-Even des Girokontos nach zwei Jahren gerechnet werden. Die Kundengewinnungskosten beziffert die Bank auf ein branchenübliches Niveau von 70 bis 100 EUR/Kunde, was wir als realistisch einstufen. Fazit: Die UmweltBank hat in Q2 ein starkes Wachstum im Passivgeschäft erzielen können. Die Eigenmittelquote konnte durch die in Q1 kommunizierten Maßnahmen wie erwartet deutlich gesteigert werden, sodass in H2 Opportunitäten im Kreditneugeschäft realisiert werden können. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel von 8,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30377.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1961245 05.08.2024 CET/CEST °