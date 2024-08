Galenica erzielt solides Wachstum in herausforderndem Marktumfeld

Im Vergleich zum Pharmamarkt, mit einem Wachstum von 1.7% (IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, 1. Halbjahr 2024) und dem Consumer Healthcare Markt, mit einem Rückgang von 0.2% (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, 1. Halbjahr 2024), hat die Galenica Gruppe mit einem Wachstum von 2.6% Marktanteile gewonnen.

Nachdem der Umsatz der Galenica Gruppe per Ende April 2024 noch um 4.8% gesteigert werden konnte, wurde das Wachstum in den Monaten Mai und insbesondere Juni 2024 stark abgebremst. Während Ende April die Konstellation der Verkaufstage im Vergleich zur Vorjahresperiode günstig war, mit einem geschätzten positiven Einfluss von rund 1% auf das Umsatzwachstum, war per Ende Juni 2024 dieser Effekt im Vergleich zum Vorjahr negativ, was sich entsprechend dämpfend auf das Wachstum auswirkte. Bis Ende Jahr wird dieser Effekt wieder positiv sein.

Ein kühler und regenreicher Frühsommer führte zudem dazu, dass die Nachfrage nach saisonalen Produkten wie Sonnenschutzmitteln, Outdoor- und Allergieprodukten im Mai und Juni 2024 ausserordentlich tief ausfiel. Darüber hinaus wirkten sich über die ganze Periode hohe Mehrverkäufe von Generika und Biosimilars dämpfend auf das Wachstum aus. Treiber für diese Entwicklung war insbesondere die per 1. Januar 2024 in Kraft getretene Erhöhung des Selbstbehalts von 20% auf 40%, falls Patienten für den gleichen Wirkstoff ein anderes Medikament bevorzugen, das über 10% teurer ist. So konnten die Apotheken von Galenica im ersten Halbjahr 2024 die Generikasubstitutionsrate von 75.2% Ende 2023 auf 80.8% steigern und somit einen wesentlichen Beitrag zur Dämpfung der steigenden Gesundheitskosten beitragen.

Der ausgewiesene EBIT erhöhte sich um 10.7% auf CHF 102.4 Mio. Der adjustierte1 EBIT der Galenica Gruppe, also ohne die Einflüsse der Accounting-Standards IFRS 16 (Leasing) und IAS 19 (Personalvorsorge), erhöhte sich um 9.9% auf CHF 99.1 Mio. Im Vorjahr war das Ergebnis durch Sonderfaktoren in Höhe von CHF 9.8 Mio. belastet worden. Bereinigt um diese Sonderfaktoren hätte im ersten Halbjahr 2024 ein leichter EBIT-Rückgang von 0.9% resultiert. Grund für die flache EBIT-Entwicklung war insbesondere das unter den Erwartungen liegende Umsatzwachstum. Dazu wirkten sich höhere Ausgaben im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur zur Umsetzung der «Omni-Channel» Strategie sowie temporäre Effizienzverluste und Mehrbelastungen aufgrund der Anfang Jahr gestarteten, modulweisen Einführung des neuen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) bei Galexis belastend auf das Ergebnis aus.

Ausblick 2024 bestätigt

Galenica erwartet für das zweite Halbjahr 2024 ein deutlich stärkeres Wachstum als im ersten Halbjahr. Galenica bestätigt daher den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum zwischen 3% und 5%, einem EBIT1-Wachstum zwischen 8% und 11% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Highlights im ersten Halbjahr 2024

Das Apothekennetz hat sich seit Beginn des Jahres dynamisch weiterentwickelt: neun Apotheken konnten neu akquiriert werden, eine Apotheke wurde neu eröffnet und fünf Apotheken wurde geschlossen bzw. mit anderen Standorten zusammengelegt.

Rund 93’000 Kunden haben im ersten Halbjahr 2024 kostenpflichtige Gesundheitsdienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht, 32% mehr als in der Vorjahresperiode.

Im Vergleich zur Vorjahresperiode ist die Nachfrage nach Impfungen in den Galenica-Apotheken um 30% gestiegen (ohne COVID-19-Impfungen).

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt können inzwischen 250 der rund 370 Galenica Apotheken in einer Testphase mit «Book a Doc» bei Bedarf einen Arzt digital hinzuziehen, und mithilfe telemedizinischer Konsultation auch komplexere Fälle direkt behandeln.

Galenica baut die Kooperationen mit Krankenversicherungen weiter aus. So werden die Kosten von Beratungen in Galenica-Apotheken im Rahmen der AXA-Zusatzversicherungen neu übernommen. Auch Assura, KPT und atupri haben inzwischen zahlreiche Gesundheitsdienstleistungen wie Herz- und Diabetes-Checks oder Schutzimpfungen in ihre Zusatzversicherungsmo-delle integriert.

Verfora konnte ihre Marktstellung weiter ausbauen – die Abverkäufe von Verfora-Produkten im Apotheken- und Drogeriemarkt entwickelten sich mit einem Wachstum von 4.5% stärker als der Gesamtmarkt (IQVIA, Consumer Health Markt Schweiz, YTD Juni 2024), womit weitere Marktanteile gewonnen werden konnten.

Alloga konnte alle Kunden auf die neue ERP-Lösung migrieren und das Projekt damit abschliessen.

Auch HCI Solutions hat sich erfreulich entwickelt – bis Ende Juni wurden rund 174 Mio. CDS-Checks (Clinical Decision Support) durchgeführt (+30%), ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2024 Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) 1. HJ 2024 1. HJ 2023 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care 829.3 804.4 +3 Retail (B2C) 695.4 679.1 +2.4% Local Pharmacies 657.6 640.2 +2.7% Pharmacies at Home 37.9 39.1 -2.9% Professionals (B2B) 138.4 128.6 +7.6% Products & Brands 97.0 90.0 +7.8% Services for Professionals 41.4 38.6 +7.3% Segment Logistics & IT 1’563.3 1’518.5 +3.0% Wholesale 1’496.5 1’457.3 +2.7% Logistics & IT Services 77.7 70.4 +10.3% Corporate und Eliminationen -492.6 -471.7 Galenica Gruppe 1’900.0 1’851.2 +2.6% EBIT adjustiert1 Segment Products & Care 75.9 73.1 +3.9% Segment Logistics & IT 25.4 19.0 +34.0% Corporate und Eliminationen -2.2 -1.9 Galenica Gruppe 99.1 90.2 +9.9% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert1 77.7 73.7 +5.4%

Ausführliche Informationen im Halbjahresbericht 2024:

1) Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 (Details zu den adjustierten Kennzahlen im Halbjahresbericht 2024)

Weiterführende Informationen sind im Halbjahresbericht 2024 der Galenica Gruppe enthalten.