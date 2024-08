Continental stellt sich auf weniger Umsatz ein - Gewinnplus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Continental stellt sich auf eine schwächere Autoproduktion ein und rechnet deswegen mit weniger Umsatz im Gesamtjahr.

Das Unternehmen senkte am Mittwoch seine Umsatzprognose auf 40 bis 42,5 Milliarden Euro, bislang hatte es 41 bis 44 Milliarden Euro vorhergesagt. In Europa schrumpfe der Automarkt stärker als zu Jahresanfang erwartet, in den USA schwächle das Reifengeschäft, hieß es zur Begründung.

Für das zweite Quartal meldete Continental Erlöse von zehn Milliarden Euro, das sind 4,1 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Der Gewinn schnellte dagegen um gut 40 Prozent nach oben auf 704 Millionen Euro. "In dem aktuell herausfordernden Marktumfeld sind die Ergebnisverbesserungen im Wesentlichen auf unsere Maßnahmen in den Unternehmensbereichen zurückzuführen", sagte Continental-Chef Nikolai Setzer. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten mit einem Umsatz von knapp 10,3 Milliarden Euro und einem bereinigten Betriebsgewinn von knapp 671 Millionen Euro gerechnet. Continental hatte unter anderem in der Autosparte Tausende Stellen gestrichen.

