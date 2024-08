EQS-News: ANDRITZ ernennt Vanessa Hellwing zur neuen CFO, mit Wirkung ab Ende März 2025

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Personalie

GRAZ, 7. AUGUST 2024. Vanessa Hellwing wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in den Vorstand der ANDRITZ AG berufen. Sie wird am 28. März 2025 die Nachfolge von Norbert Nettesheim als Finanzvorstand (CFO) antreten.



Norbert Nettesheim wird nach 36 Jahren erfolgreicher beruflicher Tätigkeit auf eigenen Wunsch am 27. März 2025 in den Ruhestand gehen. Seit 2019 hat Norbert Nettesheim als Mitglied des ANDRITZ-Vorstands und CFO maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Mit großem Engagement für die Vision der ANDRITZ-GRUPPE und inspirierender Führungsarbeit hat er stets hervorragende Ergebnisse geliefert und exzellente Unterstützung geleistet.



Vanessa Hellwing wechselt von ihrer Position als CFO bei Viessmann Climate Solutions SE zu ANDRITZ. Vanessa Hellwing bringt umfangreiche und vielseitige Führungserfahrung im Finanzbereich in ihre Rolle als CFO bei ANDRITZ ein. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet und gestaltet sie erfolgreich die Finanzgeschäfte in verschiedenen globalen Unternehmen des Maschinenbaus. Ihre bisherige Erfolgsbilanz macht sie zu einer wertvollen Bereicherung für das ANDRITZ-Team.



„Ich freue mich sehr darauf, Vanessa Hellwing im ANDRITZ-Team zu begrüßen. Ihre umfassende Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen, IT und M&A wird für die Erreichung unserer ehrgeizigen Ziele und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens äußerst wertvoll sein. Gleichzeitig möchte ich Norbert Nettesheim herzlich für sein großes Engagement bei der Leitung und Entwicklung der Finanzfunktionen von ANDRITZ und seinen Beitrag zum Erfolg von ANDRITZ danken. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.



Vanessa Hellwing

ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seine Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 80 Ländern.

