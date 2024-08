Logitech findet neuen Finanzchef - Matteo Anversa beginnt im September

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Computerzubehör-Hersteller Logitech hat nach monatelanger Suche einen neuen Financhef gefunden.

Matteo Anversa trete den Posten zum 1. September an, teilte das schweizerisch-amerikanische Unternehmen am Dienstagabend mit. Anversa hat bislang in mehreren Industriekonzernen gearbeitet - darunter Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari, General Electric und zuletzt beim Autozulieferer Gentherm. Anversa ist Nachfolger des im März zurückgetretenen Finanzchefs Charles Boynton.

