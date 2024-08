Maersk - Nachfrage nach Containertransporten schwächt sich ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kopenhagen (Reuters) - Die dänische Reederei Moeller-Maersk erwartet ein schwächeres Wachstum der Nachfrage nach Containertransporten.

Dank des Anstiegs der chinesischen Exporte um zehn Prozent sei die weltweite Nachfrage im zweiten Quartal insgesamt um fünf bis sieben Prozent gestiegen, teilte Maersk am Mittwoch mit. Der Konzern, der als Barometer des Welthandels gilt, erwarte, dass das weltweite Wachstum der Containernachfrage in den kommenden Quartalen positiv bleibe, sich aber wahrscheinlich in einem langsameren Tempo bei vier bis sechs Prozent fortsetzen werde.

Die angespannte Lage im Roten Meer und das schwache Verbrauchervertrauen seien "Wolken am Horizont", hieß es zur Begründung. Wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer meiden viele Frachtschiffe auf ihren Fahrten zwischen Europa und Asien die Route durch den Suez-Kanal. Stattdessen umfahren sie Afrika, wodurch sich ihre Fahrtzeiten verlängern.

Dank steigender Frachtgebühren hatte Maersk Anfang des Monats zum dritten Mal binnen weniger Monate die Jahresziele angehoben. Im abgelaufenen Quartal schrumpfte der operative Gewinn von Maersk allerdings um knapp 28 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar.

