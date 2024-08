Nobelpreisträger kehrt für Übergangsregierung nach Bangladesch zurück

Dhaka (Reuters) - Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina in Bangladesch kehrt Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus in das südasiatische Land zurück, um dort eine Übergangsregierung zu führen.

Er rief vor seinem Abflug in Paris, wo er sich aus medizinischen Gründen aufhielt, die Bevölkerung zur Ruhe auf. "Ich appelliere inständig an alle, Ruhe zu bewahren. Bitte sehen Sie von jeglicher Art von Gewalt ab, sagte er. Seine Übergangsregierung soll am Donnerstag vereidigt werden. Die Armee hatte zuvor zugesagt, eine Interimsregierung aus "Interessensvertretern" zu bilden, um den Weg für freie und faire Wahlen zu ebnen.

Der 84-jährige Yunus war von Präsident Mohammed Shahabuddin zum Leiter der neuen Übergangsregierung ernannt worden. Dies war eine der Hauptforderungen der Studentendemonstranten, deren Aufstand Regierungschefin Hasina am Montag zur Flucht nach Indien veranlasste. Yunus war ein Widersacher Hasinas. Es gab diverse Anklagen gegen ihn, die seine Unterstützer als politisch motiviert abwiesen. Noch im Januar wurde Yunus wegen angeblicher Korruption zu sechs Monaten Haft verurteilt, blieb aber gegen Kaution frei. Yunus hatte 2006 den Friedensnobelpreis für seine Pionierarbeit zur Armutsbekämpfung durch Mikrokredite erhalten.

Die von Studenten angeführten Proteste hatten im Juli begonnen. Sie richteten sich zunächst gegen Quotenregelungen bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst und hatten sich dann zu einem Protest gegen Hasina ausgeweitet, bei dem es zu den schwersten Ausschreitungen seit der Unabhängigkeit des Landes vor über 50 Jahren kam. Insgesamt wurden dabei etwa 300 Menschen getötet und Tausende verletzt.

(Bericht von Ruma Paul und Sudipto Ganguly, geschrieben von Birgit Mittwollen.)