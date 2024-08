Unvergängliche Aktien mit unglaublichen Renditen: Dies ist die Elite der langfristigen Aktien!

Wenn man an Aktien für die Ewigkeit denkt, kommen einem sofort Value-Aktien in den Sinn. Konkret handelt es sich dabei um Aktien, die über Generationen hinweg Bestand haben. Sie können also gut vererbt werden, weil ihre Unternehmenskulturen und -strukturen so angelegt sind, dass sie auch die tiefsten Krisen überstehen.

Zwei solcher Aktien, die man auch als Elite der Langfristanlagen bezeichnen könnte, sind Altria (WKN: 200417) und Coca-Cola (WKN: 850663). Beide Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie seit mehr als einem Jahrhundert bestehen und die größte Weltwirtschaftskrise 1929 überstanden haben.

Zudem gehören sie zu den Aktien mit der höchsten Wertsteigerung aller Zeiten auf dem amerikanischen Kapitalmarkt. Eine Altria-Aktie zum Beispiel hat bis heute stolze 2,7 Millionen Dollar eingebracht. Chapeau!

Schauen wir uns heute einmal an, ob sich diese Aktien auch aus heutiger Sicht für einen Einstieg eignen könnte.

Altria-Aktie: Noch fehlt der zündende Funke

Kommen wir zur ersten Aktie, die des Marktführers für Rauchzigaretten in Amerika. Der Marlboro-Hersteller Altria verfügt im Prinzip über einen tiefen Burggraben mit einem Marktanteil von über 40 % auf dem großen US-Markt. Hohe Skaleneffekte mit entsprechenden Margen sind die praktische Folge.

Doch das Unternehmen hat mit Problemen zu kämpfen: Ein Kulturwandel, der den Verzicht auf Zigaretten mit sich bringt – verständlich, denn die Produkte machen viele Menschen krank. Doch es gibt eine Perspektive: Rauchfreie Alternativen wie Nikotinbeutel oder E-Zigaretten stehen bei Altria bereit, um den Transformationsprozess positiv zu begleiten.

Noch sind die Marktteilnehmer skeptisch, wie das erwartete KGV von unter 10 zeigt. Betrachtet man die jüngsten Zahlen, ist die Unsicherheit der Investoren durchaus nachvollziehbar. Ein Umsatzrückgang von 2,5 % im ersten Quartal 2024 spricht nicht für eine positive Transformation. Vor allem aber zeigt es, dass die rauchfreien Alternativen die sich auftuende Lücke noch nicht schließen können, um den Weg für profitables Wachstum zu ebnen.

Dennoch bleibt Altria die unangefochtene Nummer eins unter den Aktien mit dem höchsten Wertzuwachs in ihrer über 100-jährigen Geschichte. Ob die aktuelle Ära im historischen Kontext später eher als Wachstumsdelle angesehen werden kann, wird die Zukunft zeigen. Sollte der Transformationsprozess jedoch gelingen und in Zukunft wieder profitables Wachstum ausgewiesen werden, könnte eine Neubewertung der Aktie anstehen.

Aus heutiger Sicht spricht jedoch nur wenig für die Aktie. Für viele Anleger ist sie auch aus ethischen Gründen nicht investierbar.

Coca-Cola: Bewährt seit mehr als einem Jahrhundert

Eine weitere Aktie, die man als unvergänglich bezeichnen kann, ist der Weltmarktführer im Bereich Softdrinks. Die Rede ist von Coca-Cola. Die Aktie konnte im letzten Jahrhundert den Wert eines US-Dollar auf über 123.000 US-Dollar steigern. Auch hier gibt es tiefe Burggräben, die mit dem starken Vertriebssystem und den weltbekannten Marken beschrieben werden können.

Leider ist auch Coca-Cola nicht frei von Kritik. Im Kern geht es um zuckerhaltige Getränke, die ebenfalls krank machen. Coca-Cola hat es aber in der Vergangenheit recht gut verstanden, damit umzugehen. Ein alternatives Portfolio mit zuckerfreien Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Tee und Wasser ist heute längst etabliert.

Ein neues Allzeithoch und ein erwartetes KGV von knapp 24 deuten darauf hin, dass hier einiges besser läuft als bei Altria. Die jüngsten Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 bestätigen dies, auch wenn hier nur ein organisches Wachstum von 2 % ausgewiesen wurde. Das bereinigte und währungsneutrale operative Ergebnis konnte hingegen um beeindruckende 18 % gesteigert werden.

Auch wenn bei der Coke-Aktie keine großen Wachstumsraten zu erwarten sind, überzeugt die hohe Produktverfügbarkeit und Pricing-Power weltweit. Langfristig sehe ich weiter steigende Umsätze und Gewinne. Dividenden und Aktienrückkäufe gibt es aufgrund der starken Free Cashflows zuhauf.

Auch Warren Buffett ist von der Qualität der Aktie überzeugt. Schließlich hält er seit Ende der 1980er Jahre einen großen Anteil an dem Markenartikelhersteller. Gleichzeitig ist die Aktie die viertgrößte Position im 370 Milliarden US-Dollar schweren Anlageportfolio des Versicherungskonglomerats Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2).

