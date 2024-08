Zwei Tote nach Hotel-Einsturz - Menschen noch unter Trümmern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bei dem Einsturz eines Hotels an der Mosel sind ein Mann und eine Frau gestorben.

Drei weitere Menschen befanden sich am Mittwochmittag noch unter den Trümmern, teilte die Einsatzleitung im Moselort Kröv mit. Die Rettungskräfte hätten Kontakt zu den eingeschlossenen Verletzten und arbeiteten fieberhaft an der Rettung. Weitere Menschen wurden zudem verletzt, konnten aber aus dem Gebäude gerettet werden. Darunter war auch ein zweijähriges Kind. Die Einsturzursache des Fachwerkhauses ist laut Oberstaatsanwalt Peter Fritzen noch völlig unklar. Man werde dafür das Gutachten eines Sachverständigen brauchen.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann. Es befanden sich rund 250 Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, eine Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten vor Ort.

Teile des Hotels in der Gemeinde Kröv an der Mosel, einer beliebten Urlaubsregion in Rheinland-Pfalz, waren in der Nacht eingestürzt. Zu dem Zeitpunkt hielten sich nach Angaben der Polizei 14 Menschen in dem Gebäude auf. Fünf hätten sich unverletzt retten können. Die unmittelbare Nachbarschaft sei evakuiert worden. 31 Anwohner hätten ihre Häuser verlassen müssen.

(Bericht von Alex Kraus, Ludwig Burger, Reuters TV, Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)