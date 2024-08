Erdbeben der Stärke 7,1 in Japan - Tsunami-Warnung aufgehoben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Donnerstag den Südwesten Japans erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst.

Das Beben ereignete sich gegen 16.43 Uhr Ortszeit vor der Präfektur Miyazaki auf der westlichen Hauptinsel Kyushu, wie die Wetterbehörde mitteilte. In Miyazaki seien Flutwellen von bis zu einem halben Meter Höhe an Land getroffen, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunksender NHK. Nach etwas mehr als zwei Stunden wurde die Tsunami-Warnung wieder aufgehoben. Berichte über Schäden oder Opfer lagen nicht vor. Auch an den Atomkraftwerken seien keine Besonderheiten infolge des Bebens festgestellt worden, sagte Kabinettssekretär Yoshimasa Hayashi.

Japan wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Der asiatische Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der durch zahlreiche Vulkanausbrüche und Erdbeben gekennzeichnet ist. Das Seebeben in der Region Fukushima am 11. März 2011 war das bislang größte Beben in Japan. Es erreichte eine Stärke von 9,0 und löste einen Tsunami von zehn Metern Höhe aus. Bei der Katastrophe starben Tausende Menschen. Die Wassermassen brachen damals auch über das Atomkraftwerk Fukushima herein. Die Kühlung der Reaktoren fiel aus, und es kam in drei Reaktorblöcken zur Kernschmelze. Dabei wurde in erheblichem Maße Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt.

