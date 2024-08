PKW-Absatz mit alternativen Antrieben in China erreicht Rekordwert

In China haben die Verkaufszahlen von Autos mit klimaschonendem Antrieb einen neuen Rekord erreicht.

Im Juli kletterte der Absatz sogenannter New Energy Vehicles (NEV) um 37 Prozent, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Donnerstag mitteilte. Damit machen Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb inzwischen die Hälfte der gesamten Autoverkäufe in der Volksrepublik aus. Der Absatz reiner E-Autos legte um 14,3 Prozent zu.

Trotz staatlicher Anreize wurden allerdings insgesamt den vierten Monat in Folge weniger Fahrzeuge verkauft. Der Absatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zurück. Das Verbrauchervertrauen ist schwach und die Wirtschaft kommt angesichts einer anhaltenden Krise auf dem Immobilienmarkt nur schleppend in Schwung.

Die seit 2023 entfachte Preisschlacht auf dem weltgrößten Fahrzeugmarkt hatte zunächst die Verkaufszahlen angekurbelt, doch auch die staatlichen Subventionen für einen Fahrzeugtausch konnten eine abflauende Dynamik in den vergangenen Monaten nicht aufhalten.