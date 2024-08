Novo Nordisk und Eli Lilly – Ist der Kursrutsch eine Einstiegschance?

Selten zuvor gab es einen ähnlichen Hype um ein Medikament wie bei Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly. Allenfalls die blaue Pille von Pfizer. In den vergangenen Tagen meldeten Novo Nordisk und Eli Lilly Zahlen zum abgelaufene Quartal. Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein.

Ozempic wird Patienten mit Typ 2-Diabetes verschrieben und Wegovy für die Indikation von Adipositas. Das Besondere an den beiden Medikamenten ist der Wirkstoff Semaglutid. Es ahmt das Hormon GLP-1 nach. Dieses Hormon wirkt im Gehirn und erzeugt ein Sättigungsgefühl. Ein Forscherteam erklärte im Fachjournal „JAMA Internal Medicine„, dass mit dem Wirkstoff Tirzepatid gar noch ein größerer Gewichtsverlust erreichbar ist als mit Semaglutid. Eli Lillys Mounjaro und Zephound basieren auf Tirzepatid.

Abnehmpräparate werden längst nicht nur von Patienten mit Diabetes oder Adipositas genommen. Konzernchefs und Hollywoodstars nehmen diese Medikament längst auch, um Pfunde zu verlieren. Die Nachfrage ist enorm. Nach Angaben der WHO könnte 2035 bereits mehr die Hälfe der Weltbevölkerung zu dick sein. Experten von Barclays erwarten, dass der Markt mit sogenannten GLP-1-Produkten bis 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar steigen könnte.

Beide Konzerne meldeten für das abgelaufene Quartal hohe zweistellig Umsatzzuwächse. Eli Lilly konnte auch beim Gewinn positiv überraschen und hob die Prognose für das Gesamtjahr an. Auch die Dänen schraubten ihre Umsatzprognose für 2024 nach oben. Beim Gewinn konnte Novo Nordisk jedoch mit Eli Lilly nicht Schritt halten. Im zweiten Quartal blieb ein Gewinnplus von rund einem Zehntel und die Prognose für den operativen Gewinn für das Gesamtjahr wurde gar gesenkt. Dies sorgte für einen Kurseinbruch. Derweil forschen Eli Lilly, Novo Nordisk auch fieberhaft an der leichter einnehmbaren Abnehmpille. Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly haben im laufenden Jahr bereits deutlich zugelegt. Dennoch stuft nach Angaben von Refinitiv ein Großteil der Analysten die beiden Aktien mittelfristig weiterhin als haltens- oder kaufenswert ein. In der aktuellen Bewertung steckt jedoch eine gewisse Fantasie. Schlechte Nachrichten zu Medikamentenstudien oder ein schwacher Gesamtmarkt könnten die Aktien der beiden Konzerne unter Druck setzen. Zudem forschen andere Pharmariesen wie Pfizer und Roche längst auch an entsprechenden Produkten.

Chart: Eli Lilly Widerstandsmarken: 864,60/956,36/1.104,86 USD Unterstützungsmarken: 659,35/762,00/807,85 USD Die Aktie von Eli Lilly bildet einen langfristigen Aufwärtstrend. Dieser Trend hat 2023 sogar an Dynamik gewonnen. Seit Mitte Juli diesen Jahres ist die Aktie jedoch in der Konsolidierungsphase und sackte dabei zeitweise bis auf 762 USD nach unten. Die 50%-Retracementlinie hatte allerdings gehalten. Mit der gestrigen Erholung schob sich die Aktie wieder zurück über die Marke 807,85 USD (61,8%-Retracementlinie). Der langfristige RSI-Indikator hat bereits nach oben gedreht. Der langfristige MACD-Indikator hinkt noch etwas hinterher. Bei 864,60 USD findet die Aktie einen Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 956,36 USD (Allzeithoch) und im weiteren Verlauf bis 1.104,86 USD (138,2%-Retracementlinie). Wird die Unterstützung be 762 USD verletzt, droht eine Konsolidierung bis 659,35 USD. Eli Lilly in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.08.2019– 09.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Chart: Novo Nordisk Widerstandsmarken: 127,62/135,42/148,03/168,44 USD Unterstützungsmarken: 94,60/115,02/121,32 USD Die Aktie von Novo Nordisk bildet ebenfalls einen langfristigen Aufwärtstrendder sich im Oktober 2022 verschärfte. Dabei stieg die Aktie bis Juni diesen Jahres auf 148 USD. Seither befindet sich das Papier jedoch in einer Konsolidierung. In dieser Woche wurde bei 127,62 USD die 61,8%-Retracementlinie unterschritten. Damit rückt die nächste Unterstützung bei 121,23 USD in den Fokus. Wird diese Marke ebenfalls verletzt droht ein Rücksetzer bis 94,60 USD. Auf der Oberseite findet die Aktie zwischen 127,62 und 135,42 USD eine starke Widerstandszone. Wird diese Range überschritten, besteht die Chance auf eine Erholung bis 148,03 USD. Novo Nordisk in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.08.2019 – 09.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, börsentäglich mit dem ausgewählten Hebel überdurchschnittlich von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der zugrundeliegenden Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem eignen sich diese Produkte nicht für mittel- bis langfristige Spekulationen. Faktor Long Optionsscheine für Spekulationen, dass die Aktie steigt

Reset-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Eli Lilly HD2S08 10,36 563,715701 634,180164 3 Open End Eli Lilly HD2S0A 8,32 676,440314 760,995353 5 Open End Eli Lilly HD7RK1 13,22 788,956 828,4038 15 Open End Novo Nordisk HD7HLF 10,04 85,473307 96,15747 3 Open End Novo Nordisk HD7HLC 9,16 102,56516 115,385805 5 Open End Novo Nordisk HD7HLD 7,03 112,179326 123,397259 8 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024: 12:15 Uhr Faktor Short Optionsscheine für Spekulationen, dass die Aktie fällt

Reset-Barriere in USD Hebel Finaler Bewertungstag Eli Lilly HD2S0N 5,92 1.127,153492 1.056,706399 -3 Open End Eli Lilly HD2S0Q 2,26 1.014,428879 929,926953 -5 Open End Eli Lilly HD2S0R 1,02 986,247726 887,622953 -6 Open End Novo Nordisk HD7HLH 9,14 170,904477 160,222947 -3 Open End Novo Nordisk HD7HL9 7,96 153,812624 141,000032 -5 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 12:20 Uhr Weitere Produkte auf Eli Lilly, Novo Nordisk und viele andere Basiswerte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.