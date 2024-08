ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers liege um 13 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Montag. Das operative Ergebnis im Segment Lebens- und Krankenversicherung habe die Markterwartung um ein Drittel überboten. Auch die Solvabilität sei stark, sie könnte für höhere Ausschüttungen des Unternehmens sprechen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 07:26 / BST

