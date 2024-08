BlackRock: Globaler Anlageausblick zur Jahresmitte – Wellen der Transformation

Globaler Anlageausblick zur Jahresmitte 2024 – Wellen der Transformation

Die Welt könnte eine Transformation erleben, die der industriellen Revolution ebenbürtig ist. Der Wettlauf um den Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI), die Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft und die Neuausrichtung der globalen Lieferketten werden unserer Ansicht nach beträchtliche Investitionen nach sich ziehen.



Allerdings ist die Geschwindigkeit, das Ausmaß und die Auswirkungen dieser Investitionen höchst ungewiss. Es dauerte fast ein Jahrhundert, bis die Dampfmaschine die Produktivität steigerte und Jahrzehnte, bis sich die Computer- und Technologierevolution der 1970er-80er Jahre auszahlte. Schätzungen zufolge, darunter der Internationalen Energieagentur, werden die Investitionen in KI-Rechenzentren in den kommenden Jahren jährlich um 60 - 100 % steigen. Doch selbst in dieser ersten Phase des KI-Schubs ist es nicht trivial, den tatsächlichen Umfang festzuzurren. Dass Ressourcen teilweise knapp sind, spielt eine Rolle. Damit verbunden ist die Herausforderung, den Energie- und Rohstoffbedarf von KI zusätzlich zur bereits steigenden Nachfrage im Rahmen der Elektrifizierung zu decken. Daher könnte der Ausbau von KI zunächst inflationär wirken. Wir glauben, dass Märkte und Zentralbanken die inflationären Auswirkungen dieser frühen Phase unterschätzen. Prognosen, wie sehr KI letztlich das jährliche US-Wachstum steigert, reichen von 0,1 bis 1,5 Prozentpunkten. Mittelfristig halten wir den unteren Bereich für realistischer.



Dieser sich abzeichnende Investitionsboom findet in einem ungewöhnlichen Wirtschaftsumfeld statt: zähe Inflation, höhere Zinsen, schwächeres Trendwachstum und hohe Staatsverschuldung. Die Investitionsmöglichkeiten gehen über diesen makroökonomischen Hintergrund hinaus. So stach die Wertentwicklung von US-Aktien im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zu anderen Industrieländern hervor, obwohl die Märkte bis zu fünf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed auspreisten. Die Stärke der US-Aktiengewinne wurde durch über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne ausgeglichen, angeführt von einer Handvoll KI-Namen. Werden sich Anleger eines Tages weniger über den nächsten Zinsentscheid von und Fed und Europäischer Zentralbank (EZB) den Kopf zerbrechen als Kipppunkte der Transformation? Denkbar.





Drei Anlagethemen sind aus Sicht des BlackRock Investment Institute (BII) für die kommenden Monate zentral

1. Fokus Realwirtschaft



2. Risiken wohlüberlegt eingehen



3. Bereit für die nächste Welle

Mehr zu den drei Themen

