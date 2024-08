EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG gibt bekannt, dass der einzige Gläubiger der Anleihe 2021/2029 die Restrukturierungslösung nicht weiter unterstützt und Verhandlungen mit der Ad Hoc Gruppe fortschreiten

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

ACCENTRO Real Estate AG gibt bekannt, dass der einzige Gläubiger der Anleihe 2021/2029 die Restrukturierungslösung nicht weiter unterstützt und Verhandlungen mit der Ad Hoc Gruppe fortschreiten

Berlin, 12. August 2024 – Der einzige Gläubiger der Anleihe 2021/2029 (ISIN DE000A3H3D51 / WKN A3H3D5) hat ACCENTRO heute mitgeteilt, dass er die umfassende Restrukturierungslösung nicht weiter unterstützt. Vor diesem Hintergrund befindet sich der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 derzeit aktiv und konstruktiv in Verhandlungen mit einer Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2026, die insgesamt ca. 55 % der ausstehenden Anleihe 2020/2026 ausmachen („Ad Hoc Gruppe“), über einen möglichen Verkauf und eine Übertragung der Anleihe 2021/2029 an bestimmte Mitglieder der Ad Hoc Gruppe. Der Vorstand von ACCENTRO rechnet kurzfristig mit einem Ergebnis dieser Verhandlungen.

Ein positiver Ausgang der Verhandlungen würde dazu führen, dass der derzeitige Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 seine Position vollständig auf bestimmte Mitglieder der Ad Hoc Gruppe überträgt. Der Vorstand ist in diesem Fall zuversichtlich, dass die umfassenden Restrukturierungsverhandlungen effizient und effektiv fortgesetzt werden können. Die laufenden Restrukturierungsverhandlungen konzentrieren sich auf eine Finanzierungslösung unter der Leitung (i) von den Anleihegläubigern der 2020/2026-Anleihe oder alternativ (ii) von der NongHyup Bank als Treuhänder des Shinhan AIM Structured Investment Fund No. 5.

Diese Restrukturierungsverhandlungen werden sodann auf der Basis der folgenden aktuellen Grundannahmen fortgesetzt:

Strategische Neuausrichtung mit vollständigem Fokus auf das Privatisierungsgeschäft.

Ausstieg aus dem Aufbau und der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Erwarteter Gesamterlös aus dem Abverkauf des bestehenden Immobilienbestandes und der eigengenutzten Immobilien in der Größenordnung von EUR 250 Mio. bis EUR 300 Mio.

Vertrieb und Verkauf des Privatisierungsvermögens mit einem erwarteten Gesamterlös in der Größenordnung von EUR 215 Mio. bis EUR 235 Mio. mit teilweiser Verwendung des Erlöses zur Reinvestition in den Neuaufbau des Privatisierungsportfolios mit einem angestrebten nachhaltigen Volumen von rund EUR 85 Mio. bis EUR 105 Mio.

Zusätzlicher liquiditätswirksamer Abbau von sonstigen Forderungen und Beteiligungen in der Größenordnung von EUR 20 Mio. bis EUR 25 Mio. erwartet.

Umfassende Restrukturierung sowohl der Schulden- als auch der Eigenkapitalseite von ACCENTRO. Die Einzelheiten hängen unter anderem von weiteren Gesprächen mit wichtigen bestehenden Stakeholdern und möglicherweise Dritten ab.

Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen über einen möglichen Verkauf und die Übertragung der Anleihe 2021/2029 an bestimmte Mitglieder der Ad Hoc Gruppe müsste der Vorstand unverzüglich seine Einschätzung einer positiven Unternehmensfortführung neu bewerten und prüfen, ob er einen Insolvenzantrag stellen müsste. Eine von ACCENTRO in Auftrag gegebene Liquidationsanalyse indiziert ein Insolvenzquote von 39 % für die besicherten Anleihegläubiger in einem Basis-Szenario.

Gleichzeitig ist die Ad Hoc Gruppe nach wie vor grundsätzlich bereit, ACCENTRO unter bestimmten Bedingungen eine Zwischenfinanzierung unter anderem für die am 13. August 2024 fällige Zinszahlung aus der Anleihe 2020/2026 und für andere potenzielle kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse von ACCENTRO, insbesondere für die am 23. September 2024 fällige Zinszahlung aus der Anleihe 2021/2029, zu gewähren. Daher verhandeln ACCENTRO und die Ad Hoc Gruppe derzeit über eine Verpflichtungserklärung einschließlich eines Term Sheets. ACCENTRO geht daher davon aus, die am 13. August 2024 fällige Zinszahlung innerhalb der so genannten "grace period" unter den Anleihebedingungen, die 30 Tage ab dem jeweiligen Fälligkeitstag beträgt, zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist die Liquiditätssituation von ACCENTRO mit einer frei verfügbaren Liquidität im niedrigen einstelligen Millionenbereich (ohne Berücksichtigung von Effekten aus einer etwaigen Zwischenfinanzierung) ausreichend, um weitere Gespräche über eine langfristige Finanzierungslösung einschließlich einer Neuausrichtung der Kapitalstruktur für ACCENTRO bis zum Jahresende erfolgreich abzuschließen.

Vor diesem Hintergrund und auf Wunsch der Ad Hoc Gruppe wird ACCENTRO die Herausgabe des bisherigen erweiterten „independent business review“ in Form des IDW S6-Standards beantragen.



