EQS-Adhoc: Allane SE: Umstellung der Aufwandserfassung von einem außerplanmäßigen Abschreibungsbedarf aus Rest- und Marktwertdifferenzen

Pullach, 12. August 2024 – Der Vorstand der Allane SE hat die Anwendung der konzerninternen Bilanzierungsmethode zur Erfassung der außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Leasingvermögen mit Wirkung zum 30. Juni 2024 beschlossen. Mit dieser Umstellung passt die Allane SE ihre Bilanzierungsmethodik an die Rechnungslegungsstandards der ihr übergeordneten Muttergesellschaft an, um eine konzernweite Vereinheitlichung zu erreichen. Die Änderung sieht vor, dass die Abschreibung eines festgestellten Unterschiedsbetrags zwischen Restwert aus der initialen Leasingvertragskalkulation und dem erwarteten Marktwert der Fahrzeuge, welchen die Allane SE auf Grundlage von Daten eines externen Marktanbieters erhält, nicht mehr sofort in voller Höhe erfasst wird, sondern anteilig über die verbleibende Vertragslaufzeit erfolgt. Diese Umstellung führt zum geringeren Ausweis der außerplanmäßigen Abschreibungen und wirkt sich somit positiv auf das EBT aus.

Im Rahmen der Erstellung des Halbjahresberichts 2024 ergab sich für die Allane SE ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf auf das Leasingvermögen, der hauptsächlich auf marktbedingt erwartete gesunkene Gebrauchtwagenpreise insbesondere für Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Unter Beibehaltung der ursprünglichen Bilanzierungsmethodik hätte die Allane SE die kumulierte bilanzielle außerplanmäßige Abschreibung auf das Leasingvermögen auf 42,1 Mio. Euro erhöhen müssen. Durch das Zusammenwirken beider dargestellten Sachverhalte beläuft sich die kumulierte bilanzielle außerplanmäßige Abschreibung auf das Leasingvermögen zum 30. Juni 2024 auf 10,1 Mio. Euro.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet die Allane SE für das erste Halbjahr 2024 einen Konzernumsatz von 359,5 Mio. Euro, einen Konzernvertragsbestand per 30. Juni 2024 von 133.800 Verträgen und ein Konzern-EBT von 7,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung beider Sondereffekte erwartet die Allane SE für das Geschäftsjahr 2024 nach wie vor ein Konzern-EBT im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.



