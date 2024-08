Martin bespricht heute folgende Werte: Energiekontor, Salzgitter, Hypoport, Atoss Software, Rheinmetall, Hannover Rück, Nikola, Embraer, Cadre Holdings, Intel und Micron.

Nach einem guten Wochenstart gibt der Dax seine Gewinne am Vormittag bereits wieder ab. Die Volatilität wird in der nächsten Zeit wohl hoch bleiben. Einige wichtige Ereignisse stehen für diese Woche auf dem Plan. Genauere Infos dazu in der heutigen Sendung.

Außerdem blickt Martin auf die Hannover Rück. Ein Traum-Quartal führt zu einem Sprung an die Dax-Spitze. Weiter abwärts geht es dagegen bei Intel. Die Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe, eine weitere schlechte Botschaft hat hier auf die Stimmung gedrückt. Am Ende der Sendung berichtet Martin heute noch über einen Depot-Zugang eines alten Bekannten.