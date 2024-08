Deutsche Anleihen: Kaum verändert vor wichtigen Wirtschaftsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am sich am Dienstag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,01 Prozent auf 134,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,22 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Vormittag könnten die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland die Märkte bewegen. Volkswirte erwarten einen Rückgang des Indikators im August. Commerzbank-Experte Christoph Rieger sieht hier ein "beträchtliches Abwärtsrisiko". Er verweist auf den Sentix-Index, der im August stark gefallen war. Zuletzt deuteten eine Reihe von Frühindikatoren auf eine anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft hin.

Am Nachmittag stehen in den USA zudem die Erzeugerpreise für den Monat Juli an. Diese könnten auch Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben. Die Inflationsdaten werden am Mittwoch veröffentlicht./jsl/mis/stk