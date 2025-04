Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 131,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,46 Prozent.

Weiterhin steht die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump im Blick der Märkte. "Die Hoffnung auf eine weniger desaströse Zollpolitik hat die Erholung von Risikoassets unterstützt", kommentierten die Experten der Dekabank. Als sicher geltenden deutsche Bundesanleihen gerieten hingegen unter Druck. "Gleichzeitig sind auch die Zinssenkungserwartungen sowohl in den USA als auch bei uns ein wenig ausgeweitet worden", schreibt die Dekabank und verweist auf jüngste Aussagen von Notenbankern aus der Eurozone und den USA.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA steht am Nachmittag noch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Monat April an. Es handelt sich um die zweite Schätzung. Laut der ersten Schätzung war das Konsumklima auf den niedrigsten Stand seit Juni 2022 gefallen. Die Furcht vor Inflation und steigender Arbeitslosigkeit hatte das Konsumklima belastet./jsl/jkr/mis