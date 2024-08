EQS-News: HelloFresh Gruppe erzielt AEBITDA-Marge von 7,5 % in Q2 2024

EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

HelloFresh Gruppe erzielt AEBITDA-Marge von 7,5 % in Q2 2024



13.08.2024 / 06:57 CET/CEST

Ready-to-Eat-Geschäft und Wachstum des durchschnittlichen Bestellwerts

leisten bedeutenden Beitrag

Kontinuierlicher Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts auf Gruppenebene um währungsbereinigt 4,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; starker Beitrag aus beiden Segmenten

Gruppenumsatz von ca. €1,95 Milliarden, ein positives währungsbereinigtes Wachstum von ca. 0,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Gruppe erreicht bereinigtes EBITDA von €146 Millionen, eine Gruppenmarge von 7,5 %, einschließlich einer Marge von 4,0 % in der Produktkategorie Fertiggerichte und 12,2 % in der Produktkategorie Kochboxen

Erfolgreiche Arrangierung einer €190 Millionen-Darlehensfinanzierung zu attraktiven Konditionen

Berlin, 13. August 2024 – Die HelloFresh SE („HelloFresh”) veröffentlichte heute ihre Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2024. Die HelloFresh Gruppe erzielte einen Quartalsumsatz in Höhe von ca. €1,95 Milliarden, was einem währungsbereinigten Wachstum von ca. 0,9 % entspricht (Q2 2023: €1,92 Milliarden). Das Umsatzwachstum wurde durch eine kontinuierliche Steigerung des durchschnittlichen Bestellwerts (average order value, AOV) um währungsbereinigt 4,7 % im Jahresvergleich angetrieben, wobei beide Segmente einen starken Beitrag leisteten. Damit konnte die HelloFresh-Gruppe ihren AOV bereits im zwölften Quartal in Folge steigern. Dies ist zurückzuführen auf den höheren Umsatzanteil von Fertiggerichten (Ready-to-Eat, RTE), einen Anstieg von Premium- und personalisierbaren Mahlzeiten, die zunehmende Nachfrage nach Zusatzprodukten sowie niedrigere Kostenanreize in allen Produktkategorien. Der Anstieg des AOV wurde teilweise durch einen leichten Rückgang des Gesamtbestellvolumens der Gruppe im Vorjahresvergleich kompensiert, was im Einklang mit den Vorquartalen steht.

Die Produktkategorie RTE verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45,2 % auf €519 Millionen (Q2 2023: €354 Millionen). Der Umsatz in der Produktkategorie Kochboxen verringerte sich währungsbereinigt um 9,9 % auf €1,41 Milliarden (Q2 2023: €1,55 Milliarden). Aufgrund einer Neuausrichtung auf hochwertigere Kundensegmente verzeichnete das Unternehmen eine niedrigere absolute Zahl an Neukundinnen und -kunden im Bereich Kochboxen. Bestehende Kundinnen und Kunden zeigen jedoch weiterhin ein robustes Verhalten mit im Vorjahresvergleich steigenden Bestellraten und höheren Kundenbindungsraten in beiden Produktkategorien. Für die Produktkategorie Kochboxen im Segment Nordamerika hat HelloFresh Schritte zur Optimierung der Produktionskapazitäten eingeleitet. Diese hatten einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen in Höhe von €45 Millionen in H1 2024 zur Folge, wovon €32 Millionen auf das zweite Quartal entfielen.

Die HelloFresh Gruppe erreichte ein bereinigtes EBITDA von €146 Millionen (Q2 2023: €192 Millionen), was einer Marge von 7,5 % (Q2 2023: 10,0 %) auf Gruppenebene entspricht. Darin enthalten sind eine Marge von 4,0 % (Q2 2023: 8,5 %) für die Produktkategorie RTE und von 12,2 % (Q2 2023: 12,9 %) für die Produktkategorie Kochboxen. Die bereinigten EBTIDA-Margen verbessern sich sequentiell, sind aber auf der Deckungsbeitragsseite weiterhin von vorübergehend höheren Produktionskosten während der Anlaufphase bestimmter Produktionsstätten betroffen. Dies betrifft sowohl die Produktkategorie RTE als auch Kochboxen.

"Unser Geschäft mit Fertiggerichten setzt seinen strukturellen und profitablen Wachstumskurs fort. Die Investitionen in unser Produkt, unsere Produktionskapazitäten und unsere Marke zahlen sich aus", sagte Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.

“Der Markt für Kochboxen wird sich in naher Zukunft auf einer neuen Größe konsolidieren. Wir werden unsere Kostenbasis optimieren und uns an diese neuen Verhältnisse anpassen. Das beinhaltet auch die Optimierung von Kapazitäten, die Überprüfung von Investitionsplänen und die effiziente Nutzung bestehender Produktionsstätten. Außerdem steigern wir die langfristige Rentabilität, indem wir uns gezielter an hochwertige Kundinnen und Kunden wenden und Preisanreize reduzieren”, fuhr er fort.

€190 Millionen Darlehensfinanzierung erfolgreich arrangiert

Im vergangenen Quartal hat das Unternehmen eine Darlehensfinanzierung in Höhe von €190 Millionen zu attraktiven Konditionen erfolgreich arrangiert. Diese Finanzierung soll in Zukunft in Anspruch genommen und hauptsächlich zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet werden. Angesichts des geringen Verschuldungsgrads, der langfristigen Finanzierung und der Konzentration auf die Generierung von freiem Cashflow behält das Unternehmen seine starke Kapitalstruktur bei.

Kennzahlen

Konzern

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 28,91 30,00 (3,6 %) 60,89 62,82 (3,1 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 243,8 253,6 (3,9 %) 513,6 532,1 (3,5 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 67,1 63,6 5,6 % 65,8 62,4 5,4 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,6 63,6 4,7 % 65,9 62,4 5,5 %

Nordamerika

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 16,35 17,09 (4,3 %) 34,82 36,00 (3,3 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 129,4 136,6 (5,3 %) 276,7 289,2 (4,4 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 78,8 74,0 6,5 % 76,7 72,2 6,2 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 78,0 74,0 5,4 % 76,8 72,2 6,3 %

International

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 12,56 12,91 (2,7 %) 26,08 26,81 (2,7 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 114,5 117,0 (2,2 %) 237,0 242,9 (2,4 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 51,9 49,9 4,1 % 51,3 49,1 4,4 % Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 51,8 49,9 3,7 % 51,3 49,1 4,5 %

Ertragslage

Konzern

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 1.950,8 1.917,5 1,7 % 4.024,3 3.933,6 2,3 % Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.935,4 1.917,5 0,9 % 4.028,1 3.933,6 2,4 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 473,8 545,5 (13,1 %) 995,4 1.076,4 (7,5 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 24.3 % 28,4 % (4,2 pp) 24,7 % 27,4 % (2,6 pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 506,6 551,8 (8,2 %) 1.040,7 1.083,3 (3,9 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 26,0 % 28,8 % (2,8 pp) 25,9 % 27,5 % (1,7 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 146,4 191,9 (23,7 %) 163,0 258,0 (36,8 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 7,5 % 10,0 % (2,5 pp) 4,1 % 6,6 % (2,5 pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 84,0 140,5 (40,2 %) 34,0 156,3 (78,3 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 4,3 % 7,3 % (3,0 pp) 0,8 % 4,0 % (3,1 pp)

Nordamerika

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 1.288,9 1.264,6 1,9 % 2.669,0 2.600,0 2,7 % Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.275,6 1.264,6 0,9 % 2.671,8 2.600,0 2,8 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 328,7 399,4 (17,7 %) 697,4 784,6 (11,1 %) Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 25,3 % 31,4 % (6,1 pp) 25,9 % 30,0 % (4,1 pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 361,5 401,6 (10,0 %) 742,8 786,8 (5,6 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 27,8 % 31,5 % (3,7 pp) 27,6 % 30,1 % (2,5 pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 132,1 167,2 (21,0 %) 158,4 243,2 (34,9 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 10,2 % 13,1 % (3,0 pp) 5,9 % 9,3 % (3,4 pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 102,2 144,6 (29,3 %) 97,9 198,6 (50,7 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 7,9 % 11,4 % (3,5 pp) 3,7 % 7,6 % (4,0 pp)

International

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Umsatzerlöse 2 (in EUR Mio.) 661,9 652,9 1,4 % 1.355,3 1.333,6 1,6 % Umsatzerlöse 2 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 659,8 652,9 1,1 % 1.356,3 1.333,6 1,7 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 161,8 161,0 0,5 % 331,1 319,8 3,5 % Deckungsbeitrag 1 (in % der Umsatzerlöse) 24.1 % 24,4 % (0,3 pp) 24,1 % 23,8 % 0,3 pp Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in EUR Mio.) 161,8 161,0 0,5 % 331,1 319,8 3,5 % Deckungsbeitrag 1 (ohne Wertminderungen)( in % der Umsatzerlöse) 24,1 % 24,4 % (0,3 pp) 24,1 % 23,8 % 0,3 pp AEBITDA (in EUR Mio.) 54,4 59,7 (8,8 %) 83,4 87,7 (4,9 %) AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 8,1 % 9,1 % (0,9 pp) 6,1 % 6,5 % (0,4 pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 33,2 39,4 (15,8 %) 39,8 48,1 (17,3 %) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) 4,9 % 6,0 % (1,0 pp) 2,9 % 3,6 % (0,7 pp)

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung.

2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Produktkategorie

Q2 2024 Q2 2023 YoY HY 2024 HY 2023 YoY Umsatzerlöse 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.408,7 1.553,3 (9,3 %) 2.968,0 3.240,6 (8,4 %) Fertiggerichte 519,1 353,8 46,7 % 1.014,7 675,5 50,2 % Andere 23,0 10,4 122,1 % 41,6 17,6 137,0 % Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) Kochboxen 1.398,9 1.553,3 (9,9 %) 2.970,2 3.240,6 (8,3 %) Fertiggerichte 513,7 353,8 45,2 % 1.016,2 675,5 50,4 % Andere 22,8 10,4 119,7 % 41,6 17,6 136,9 % AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 171,8 199,9 (14,0 %) 251,6 292,0 (13,8 %) Fertiggerichte 20,6 30,0 (31,3 %) (0,7) 45,6 (101,6 %) Andere (5,3) (3,1) 72,1 % (9,1) (6,8) 32,8 % Holding (40,7) (34,9) 16,7 % (78,8) (72,3) 9,0 % AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 12,2 % 12,9 % (0,7 pp) 8,5 % 9,0 % (0,5 pp) Fertiggerichte 4,0 % 8,5 % (4,5 pp) (0,1 %) 6,8 % (6,8 pp) Andere (23,2 %) (29,9 %) 6,7 pp (21,8 %) (39,0 %) 17,1 pp

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden.

Über HelloFresh

Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im zweiten Quartal 2024 lieferte die HelloFresh Gruppe weltweit mehr als 243 Millionen Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona.

Pressekontakt Martin Becker

Senior Manager Corporate Communications

HelloFresh Group

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com +49 (0) 176 15681127

