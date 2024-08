Warum Disney trotz Herausforderungen eine glänzende Zukunft hat

Wusstest du, dass Disneyland ursprünglich als „Mickey Mouse Park“ geplant war? Genau, so begann die Reise des weltberühmten Themenparks. Seitdem hat Disney (WKN: 855686) die Herzen von Millionen Menschen weltweit erobert – und auch an den Finanzmärkten ist der Medienriese ein Gigant. Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in Disney-Aktien zu investieren? Lass uns das heute gemeinsam herausfinden.

Der neueste Blockbuster

Disney hat mit seinem neuesten Marvel-Film „Deadpool & Wolverine“ einen echten Kassenschlager gelandet. Mit einem Einspielergebnis von beeindruckenden 205 Mio. US-Dollar am ersten Wochenende in den USA hat dieser Film bereits Geschichte geschrieben. Warum ist das wichtig für dich als Privatanleger? Ganz einfach: Diese Zahlen zeigen, dass Disney trotz Herausforderungen immer noch in der Lage ist, Blockbuster zu produzieren, die das Publikum anziehen. „Deadpool & Wolverine“ ist nicht nur der größte Filmstart des Jahres, sondern auch der achtgrößte aller Zeiten und der größte R-Rated-Filmstart überhaupt. Dies stärkt das Vertrauen in Disneys Fähigkeit, hochwertige Inhalte zu liefern, die sowohl Zuschauer als auch Einnahmen maximieren.

Eine Erfolgsserie für Disney

Disney hat nicht nur mit „Deadpool & Wolverine“ Erfolge gefeiert. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen auch andere erfolgreiche Filme herausgebracht. „Inside Out 2“ zum Beispiel erzielte im Juni beeindruckende 154,2 Mio. US-Dollar und hat weltweit über 1,5 Mrd. US-Dollar eingespielt. Dies zeigt, dass Disney trotz einer Reduktion der Produktionszahlen auf Qualität setzt und damit erfolgreich ist.

Die Fundamentaldaten von Disney sind stark

Jetzt fragst du dich sicher, was das für die Aktie bedeutet. Ich schätze, dass Disney im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von rund 23 bis 24 Mrd. US-Dollar erzielen kann, was einem Wachstum von 3,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspräche. Die von mir erwarteten Gewinne pro Aktie liegen bei 1,03 US-Dollar, ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Verlust von 0,25 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal.

Disney zeigt nicht nur beeindruckende Einspielergebnisse, sondern auch starke finanzielle Fundamentaldaten. Das Unternehmen hat seine Verschuldung in den vergangenen Jahren konsequent reduziert und seine operativen Cashflows erheblich gesteigert. Im ersten Halbjahr 2024 erreichte Disney einen bereinigten operativen Cashflow von 9,03 Mrd. US-Dollar, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Dies sind deutliche Zeichen eines gesunden und robusten Unternehmens.

Strategische Akquisitionen

Ein weiterer Grund, warum Disney-Aktien attraktiv sind, ist die strategische Akquisition von Vermögenswerten. Disney hat 2019 die meisten Entertainment-Vermögenswerte von 21st Century Fox für 71,2 Mrd. US-Dollar erworben, einschließlich der Rechte an den Deadpool- und Wolverine-Charakteren. Diese Akquisitionen erweitern das Portfolio von Disney und ermöglichen es dem Unternehmen, noch mehr Blockbuster zu produzieren.

Die Zukunft sieht rosig aus

Die kommenden Quartale werden sehr interessant. „Deadpool & Wolverine“ hat weltweit bereits 438,3 Mio. US-Dollar eingespielt, und das wird sich positiv auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken. Die wachsenden Einnahmen und das gestiegene Zuschauerinteresse sind klare Indikatoren dafür, dass Disney auf dem richtigen Weg ist.

Marktanteil und Konkurrenz

Disney hat seinen Marktanteil am US-amerikanischen Kinogeschäft von 16,20 % im letzten Jahr auf 17,96 % in diesem Jahr erhöht. Das zeigt, dass Disney trotz harter Konkurrenz weiterhin eine dominierende Kraft in der Filmindustrie bleibt. Filme wie „Dune: Part Two“ und „Ghostbusters: Frozen Empire“ mögen ebenfalls starke Konkurrenten sein, aber Disney hat bewiesen, dass es mit seinen eigenen großen Marken erfolgreich ist.

Auch bei Disney gibt es Risiken

Ein ernstes Problem ist Disneys hohe Verschuldung. Das Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren enorme Schulden angehäuft und steht nun mit 46 Mrd. US-Dollar in der Kreide. Zusätzlich hat Disney massive 60 Mrd. US-Dollar für zukünftige Investitionen eingeplant. Obwohl das Unternehmen in der Lage ist, seine Schulden zu bedienen, stellt sich die Frage, ob es in der Lage sein wird, die neuen Investitionen in Free Cash Flow umzuwandeln, um die Kosten zu decken.

Eine weitere Hürde: Die Medien- und Unterhaltungslandschaft hat sich stark verändert. Mit der wachsenden Beliebtheit von kostenlosen oder kostengünstigen Inhalten auf Plattformen wie YouTube und der Konkurrenz durch andere Streaming-Dienste hat Disney seine Vormachtstellung verloren. Plattformen wie Warner Bros. und Universal Studios bieten nun ebenfalls hochwertige Inhalte, die Disneys Marktanteil angreifen.

Du siehst: Trotz einiger Erfolge an den Kinokassen und in den Freizeitparks gibt es erhebliche Unsicherheiten. Disney hat seine Marktposition zwar gehalten, aber die zukünftige Entwicklung ist nicht sicher. Die Aktie hat seit ihrem Höchststand von 203 US-Dollar im März 2021 erheblich an Wert verloren und liegt derzeit bei etwa 88 US-Dollar.

Ein Blick auf den Cashflow

Ein Highlight im Zahlenwerk von Disney ist der starke Anstieg des operativen Cashflows. Von 2017 bis 2023 schwankte der Cashflow, aber im vergangenen Jahr gab es einen deutlichen Sprung auf 13,4 Mrd. US-Dollar. Das ist eine beeindruckende Steigerung im Vergleich zu den 6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022. Diese Zunahme zeigt, dass Disney wieder in der Lage ist, erhebliche Mittel aus seinen laufenden Geschäften zu generieren.

Die Nettoerträge von Disney haben in den vergangenen Jahren einige Höhen und Tiefen erlebt. Im Jahr 2019 lag der Nettogewinn bei rund 11 Mrd. US-Dollar, während 2020 ein Verlust von fast 2,9 Mrd. US-Dollar verzeichnet wurde. Obwohl sich die Situation 2021 und 2022 verbessert hat, lagen die Erträge 2023 nur bei 2,3 Mrd. US-Dollar und für das letzte Jahr bei 1,7 Mrd. US-Dollar. Diese Schwankungen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen Disney konfrontiert ist, insbesondere in einem sich schnell verändernden Markt.

Disney denkt an seine Aktionäre

Disney hat in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden gezahlt und Aktien zurückgekauft, um den Wert für die Aktionäre zu steigern. Im vergangenen Jahr wurden Dividenden in Höhe von 549 Mio. US-Dollar gezahlt, während 1 Mrd. US-Dollar für den Rückkauf von Aktien ausgegeben wurden. Diese Maßnahmen zeigen Disneys Engagement, den Aktionärswert zu steigern, obwohl das Unternehmen gleichzeitig in Wachstum und Innovation investiert.

Aktuelle Bewertung der Disney-Aktie

Jetzt, da du die wichtigsten Finanzkennzahlen und Erfolge von Disney kennst, lass uns einen Blick auf die aktuelle Bewertung der Aktie werfen. Der aktuelle Marktpreis der Disney-Aktie liegt bei 89 US-Dollar. Doch den fairen Wert, basierend auf einer umfassenden Analyse der Finanzdaten und des zukünftigen Potenzials, taxiere ich auf 131 US-Dollar. Das bedeutet, dass die Disney-Aktie derzeit um 32 % unterbewertet ist.

Fazit: Ein kluger Schachzug

Unter dem Strich offenbart die aktuelle Bewertung von Disney ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Aktie ist derzeit unterbewertet, und die starken Fundamentaldaten sowie positive Analysteneinschätzungen machen sie zu einer attraktiven Investmentchance. Wenn du bereit bist, in ein etabliertes Unternehmen mit soliden Wachstumsaussichten zu investieren, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Disney-Aktien zu kaufen.

