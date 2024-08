Apple - Eine erste echte Bewährungsprobe

Zu Beginn der vergangenen Woche kam es zu einem Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei knapp 200 USD – verstärkt durch das 50%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung seit April (200,66 USD). Diesen Rückzugsbereich nutzte der Technologietitel für eine Erholungsbewegung, welche sich in einer bemerkenswerten Serie von sieben weißen Tageskerzen nacheinander manifestiert. Diese Gegenbewegung brachte gleichzeitig ein Schließen der Anfang August gerissenen Abwärtskurslücke. Charttechnisch steht nun aber der beschriebene, erste Erholungsimpuls vor einem entscheidenden Lackmustest. So stellt die Kombination aus der 38-Tages-Linie (akt. bei 219,64 EUR) und dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 220,82 EUR) eine wichtige Widerstandszone dar. Doch es gibt auch etwas zu gewinnen! Schließlich kann die jüngste Verschnaufpause auch als klassische Flagge interpretiert werden (siehe Chart). In diesem Kontext würde ein erfolgreicher Ausbruch das jüngste Luftholen bereits wieder beenden und der Apple-Aktie zurück in die Erfolgsspur verhelfen. Das bisherige Allzeithoch bei 237,23 USD definiert dann das nächste Anlaufziel.

Apple (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

