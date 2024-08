EQS-News: Amprion im ersten Halbjahr 2024 auf Erfolgskurs: Ergebnisse und Netzausbau-Investitionen im Plan

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Dortmund, Mittwoch, 14. August 2024

Amprion im ersten Halbjahr 2024 auf Erfolgskurs: Ergebnisse und Netzausbau-Investitionen im Plan

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gute Ergebnisse erwirtschaftet und wie geplant 1,3 Milliarden Euro in den Netzausbau investiert.

Im Mai hat das Unternehmen am internationalen Kapitalmarkt erneut eine grüne dual-tranche Anleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Mit der Veröffentlichung des zweiten Green Finance Investor Report berichtet Amprion transparent über die Verwendung der eingeworbenen Mittel aus grünen Anleihen.

Die Umsatzerlöse lagen mit 2,8 Milliarden Euro um rund 5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem im Vorjahreszeitraum von der Bundesregierung an alle Übertragungsnetzbetreiber einmalig zugeteilten Bundeszuschuss. Dieser diente der Stabilisierung der Netzentgelte. Ein weiterer Faktor waren geringere Engpasserlöse.

Im Berichtszeitraum belief sich das adjustierte EBITDA* auf rund 593 Millionen Euro, was einem Anstieg von rund 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr entspricht. Das adjustierte Konzernergebnis* stieg um rund 24 Prozent auf rund 214 Millionen Euro. Der Anstieg dieser Ergebniskennzahlen ist vor allem in einer gesteigerten Vermögensbasis aufgrund höherer Investitionen gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 begründet.

Netzausbau-Investitionen im Plan

Amprion hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro getätigt, um den notwendigen Um- und Ausbau seines Übertragungsnetzes und damit die Transformation des Energiesystems in Deutschland voranzutreiben. Für das Gesamtjahr plant Amprion Investitionen von rund 3,9 Milliarden Euro, was einer Steigerung von rund 28 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Bis zum Jahr 2028 sind Investitionen von 27,5 Milliarden Euro in die Netzinfrastruktur vorgesehen.

Peter Rüth, CFO von Amprion, sagte: „Die ersten sechs Monate waren erneut erfolgreich für Amprion. Wir haben im Mai wieder eine grüne dual-tranche Anleihe begeben und wie geplant hohe Investitionen getätigt. Gleichzeitig führen wir unsere Kapazitätssicherungsstrategie weiter.“ Amprion befinde sich zunehmend in der Umsetzungsphase der Netzausbauprojekte. „Es hilft uns, dass wir schon jetzt Ressourcen und Dienstleistungen in einem Gegenwert von rund 29 Milliarden Euro bis zum Jahr 2034 sichern konnten.“

Jährliche Veröffentlichung des Green Finance Investor Reports

Nach dem Debüt im letzten Jahr, veröffentlicht Amprion nun den nächsten Green Finance Investor Report für das Jahr 2023. Der Bericht erfüllt die Berichtspflichten der internationalen Green Bond Principles (GBP) und bietet den Investoren der grünen Anleihen von Amprion umfassende Informationen über die sachgerechte Verwendung der Mittel.

Amprion verfolgt bei der Allokation der Mittel einen Portfolioansatz. Das Portfolio enthält alle als nachhaltig klassifizierten Projekte und wird jährlich aktualisiert. Zum Stichtag 31.12.2023 belief sich das Projekt-Portfolio auf 6,03 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen eingeworbene Mittel von 3,0 Milliarden Euro. Die Verwendung dieser Mittel wird großen positiven Einfluss auf das Erreichen der deutschen Klimaziele im Jahr 2035 haben.

Der Green Finance Investor Report 2023 (Englisch) steht unter folgendem

Link

zur Verfügung.

Die Tabellen zu den nicht-testierten IFRS-Halbjahreszahlen 2024* finden Sie unter folgendem

Link

.

*Im Zuge der IFRS-Rechnungslegung stellt Amprion zentrale Finanzkennzahlen auch bereinigt dar, um wesentliche, durch Regulierungssachverhalte bedingte Verzerrungen zu vermeiden und eine periodengerechtere Darstellung der Ertragslage zu erzielen.

