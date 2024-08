EQS-News: Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data Group, gibt den Start einer weiteren Dauerorder zum Erwerb von Aktien bekannt

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data Group, gibt den Start einer weiteren Dauerorder zum Erwerb von Aktien bekannt



15.08.2024 / 14:00 CET/CEST

Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro und wird innerhalb der nächsten zwei Monate abgewickelt

Durch den Erwerb wird sich die Beteiligung des CEO an der Northern Data Group voraussichtlich auf mehr als 8,0 % des Aktienkapitals erhöhen. Der Kauf erfolgt nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr, in dem ein Umsatz von 55 Millionen Euro erzielt wurde, was einem Zuwachs von 49 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gruppe ist auf Kurs, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 ein Umsatzwachstum von 200 % im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen

CEO Aroosh Thillainathan bekräftigt mit diesem Schritt das Vertrauen in die Strategie der Northern Data Group, die sich aktuell durch eine positive Entwicklung der Ergebnisse bestätigt



Frankfurt am Main – 15. August 2024 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe") gibt bekannt, dass der CEO der Northern Data Group, Aroosh Thillainathan, eine weitere unwiderrufliche Dauerorder zum Erwerb zusätzlicher Aktien der Northern Data Group im Gesamtwert von bis zu 10 Millionen Euro für den Zeitraum vom 16. August 2024 (einschließlich) bis zum 15. Oktober 2024 (einschließlich) erteilt hat.

Die Transaktion unterstreicht sein anhaltendes Engagement und Vertrauen in die strategische Ausrichtung der Northern Data Group sowie in ihre Pläne zur Skalierung und Sicherung des langfristigen finanziellen Erfolgs.

Der Auftrag beläuft sich auf insgesamt bis zu 10 Millionen Euro, wobei Herr Thillainathan die Aktien im Rahmen eines vorab festgelegten Kaufplans erwirbt, der als unwiderrufliche Dauerorder bei einem Broker platziert wurde. Soweit der Erwerb über die Börse erfolgt, darf das maximale Volumen des börsentäglichen Kaufs nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen XETRA-Handelsvolumens der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin betragen. Sofern es die Handelsvolumina zulassen, muss der Auftrag innerhalb des Zweimonatszeitraums vollständig ausgeführt werden. Die Käufe werden regelmäßig öffentlich bekannt gegeben. Der Auftrag wurde über die ART Beteiligungs Management GmbH ("ART"), das Family Office von Aroosh Thillainathan, erteilt, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet.

Die Northern Data Group hat kürzlich bestätigt, dass sie auf Kurs ist, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 200 bis 240 Millionen Euro zu erzielen. Dies entspricht einer Verdreifachung des Umsatzes von 2023 und bekräftigt die Erwartungen der Gruppe hinsichtlich eines Umsatzes von 520 bis 570 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025.

Die derzeitige (direkte und indirekte) Beteiligung von Herrn Thillainathan an der Northern Data Group beläuft sich auf 3.823.806 Aktien, was einem Anteil von etwa 7,15 % des derzeitigen Aktienkapitals der Northern Data Group in Höhe von 53.497.231 Euro, eingeteilt in 53.497.231 Aktien, entspricht.

Nach der vollständigen Durchführung der kürzlich angekündigten Kapitalerhöhung in Höhe von 20 % des bestehenden Aktienkapitals, die in den kommenden Wochen erwartet wird und der Finanzierung weiterer strategischer Investitionen innerhalb der Gruppe dient (die „Kapitalerhöhung“), wird sich das Aktienkapital der Northern Data Group auf 64.196.677 Euro erhöhen, eingeteilt in 64.196.677 Aktien.

Nach vollständiger Durchführung der kürzlich angekündigten Kapitalerhöhung von 20 % wird der Anteil von Herrn Thillainathan an der Northern Data Group damit voraussichtlich auf mehr als 8,0 % des Aktienkapitals der Northern Data Group steigen.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentierte:

„Im Laufe dieses Jahres haben wir strategisch in das Unternehmen investiert und damit die Grundlage für anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg geschaffen. Mit Blick auf 2025 ist der Weg klar. Ich bin zuversichtlich, was unsere Strategie betrifft, und die heutige Transaktion unterstreicht mein Engagement für das Unternehmen und unser Team. Unser Fokus liegt auf nachhaltigem, planbarem und skalierbarem Wachstum sowie langfristigem finanziellen Erfolg. Wir werden weiterhin Grenzen überschreiten und mit Blick auf einige bedeutende Meilensteine, die in Kürze anstehen, freue ich mich auf das, was vor uns liegt.“



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing in Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Haftungsausschluss:

Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

