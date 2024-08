Nintendo-Aktien: Ist der Hype gerechtfertigt? Eine tiefgehende Analyse

Wusstest du, dass das klassische NES (Nintendo Entertainment System) im Jahr 1985 in Japan veröffentlicht wurde und seitdem über 61,9 Mio. Einheiten weltweit verkauft hat? Ein solch bemerkenswerter Erfolg ist kein Zufall. Heute zeige ich dir, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt sein könnte, in Nintendo-Aktien zu investieren. Die Fakten und Zahlen sprechen eine klare Sprache.

Trotz Branchenpessimismus: Nintendo bleibt stark

Du hast sicher mitbekommen, dass es in der Videospielbranche momentan einige düstere Prognosen gibt. GameStop meldete einen Rückgang der Softwareverkäufe um 31 %, und große Namen wie Microsoft, Sony und Electronic Arts kündigten Entlassungen an. Einige Experten befürchten einen dauerhaften Rückgang der Verkaufszahlen in der Branche. Doch lass dich davon nicht abschrecken – Nintendo ist hier eine sehenswerte Ausnahme. Mit einer einzigartigen Positionierung und einem beeindruckenden Portfolio an Spielen und Konsolen hat Nintendo bewiesen, dass es selbst in schwierigen Zeiten stark bleibt.

Rückblick: Nintendos Erfolgsserie

Nintendo hat in der Vergangenheit gezeigt, dass neue Konsolenstarts immer wieder zu einem Anstieg der Aktienkurse führen. Schau dir zum Beispiel den Nintendo Switch an, der im März 2017 herauskam. Damals lag der Aktienkurs bei etwa 5,21 US-Dollar pro Aktie und verzeichnete einen deutlichen Anstieg. Bis März 2024 wurden über 141 Mio. Einheiten verkauft. Jetzt steht die nächste Konsole, der Switch 2, in den Startlöchern – sie kommt voraussichtlich im März 2025. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Innovationen die Marktposition von Nintendo stärken und zu erheblichen Kurssteigerungen führen.

Werfen wir einen Blick auf die Finanzen von Nintendo

Das Unternehmen zeigt kontinuierliches Wachstum und eine beeindruckende finanzielle Stabilität. Im vergangenen Jahr betrug der Nettogewinn rund 3,4 Mrd. US-Dollar entspricht. Die Barmittel stiegen um 19,87 %, während die Verbindlichkeiten um 7,05 % sanken. Ein gesundes Unternehmen, das auch in turbulenten Zeiten bestehen kann.

Ein weiterer Grund, warum du jetzt in Nintendo investieren solltest, ist die attraktive Dividende. Mit einer Dividendenrendite von 2,15 % und einer niedrigen Ausschüttungsquote bietet Nintendo eine nachhaltige und sichere Dividendenpolitik. Das bedeutet, dass du nicht nur von potenziellen Kurssteigerungen profitierst, sondern auch regelmäßige Einnahmen aus deinen Aktien bekommst.

Spannende Entwicklungen im Zahlenwerk von Nintendo

Nintendo hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Gewinnwachstum verzeichnet. Der Gesamtkapitalrendite stieg von 1,6 % im Jahr 2016 auf stabile 11 % in den letzten beiden Jahren. Noch beeindruckender ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital, die von 2,8 % im Jahr 2016 auf satte 20,3 % im Jahr 2024 anstieg. Dies zeigt, wie effizient Nintendo sein Kapital nutzt, um Gewinne zu erwirtschaften.

Ein Blick auf die Margen von Nintendo zeigt, wie profitabel das Unternehmen wirklich ist. Die Bruttomarge stieg von 43,8 % im Jahr 2016 auf beeindruckende 57,1 % im Jahr 2024. Auch die EBITDA-Marge, ein Maß für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, zeigt eine positive Entwicklung: von 8,3 % im Jahr 2016 auf konstante 32,7 % im Jahr 2024. Diese Zahlen zeigen uns, dass Nintendo in der Lage ist, seine Kosten zu kontrollieren und seine Einnahmen zu maximieren.

Nintendo arbeitet sehr effizient

Der Umsatz mit Forderungen, der zeigt, wie oft ein Unternehmen seine Forderungen in einem Jahr eintreibt, hat sich von 10,77 im Jahr 2016 auf beeindruckende 15,68 im Jahr 2024 erhöht. Das bedeutet, dass Nintendo seine Kunden schneller zur Zahlung bringt und somit seine Liquidität verbessert. Gleichzeitig hat sich der Lagerumschlag, der misst, wie oft ein Unternehmen seine Lagerbestände verkauft und ersetzt, stabilisiert, was auf eine effiziente Bestandsführung hinweist.

Nintendo kann sich auch in puncto Liquidität sehen lassen. Das Current Ratio, das das Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten misst, hat sich von 10,37 im Jahr 2016 auf 5,37 im Jahr 2024 eingependelt. Obwohl dies einen Rückgang darstellt, bleibt Nintendo damit in einer sehr soliden Position, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu decken. Auch das Quick Ratio, das eine strengere Messung der Liquidität darstellt, zeigt mit einem Wert von 4,90 im Jahr 2024 eine starke Position.

Ein weiterer spannender Aspekt ist die kontinuierliche Reduktion der Verbindlichkeiten. Der Anteil der gesamten Verbindlichkeiten an den Gesamtvermögenswerten ging von 23,4 % im Jahr 2021 auf 17,3 % im Jahr 2024 zurück. Dies zeigt, dass Nintendo aktiv daran arbeitet, seine Schulden zu reduzieren und seine finanzielle Stabilität zu verbessern. Ein gesundes Verhältnis von Schulden zu Vermögen ist ein positives Zeichen für Investoren.

Warum die Switch 2 ein Gamechanger werden könnte

Die nächste Nintendo-Konsole wird voraussichtlich im März 2025 veröffentlicht und könnte erneut einen Kurssprung auslösen. Neue Konsolen bringen immer frischen Wind in den Markt und steigern die Verkaufszahlen. Die Erfahrung zeigt, dass Nintendo in der Lage ist, innovative und erfolgreiche Produkte zu entwickeln. Mit dem Erfolg des ersten Switch im Hinterkopf können wir davon ausgehen, dass auch die Switch 2 ein Hit wird. Die Erwartungen sind hoch, und das Potenzial für Investoren ist enorm, wie ich finde.

Vergleich mit anderen Branchenriesen

Während Unternehmen wie Sony und Microsoft Entlassungen vornehmen und in der Krise stecken, bleibt Nintendo stark. Ein Grund dafür ist die einzigartige Positionierung von Nintendo im Markt. Sie setzen nicht nur auf hochwertige Spiele, sondern auch auf beliebte Franchises wie Mario und Zelda, die seit Jahrzehnten Millionen von Fans begeistern. Diese starke Markenidentität und die Loyalität der Fans sind unschätzbare Vorteile für Nintendo.

Ein weiterer wichtiger Faktor für Nintendos Erfolg ist die Veröffentlichung von Blockbuster-Spielen. 2023 war ein Jahr voller Hits wie „Hogwarts Legacy“ mit über 24 Mio. verkauften Einheiten und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mit 20 Mio. verkauften Einheiten. Solche Spiele treiben nicht nur die Konsolenverkäufe an, sondern steigern auch das Interesse und die Begeisterung der Spieler weltweit. Diese Blockbuster haben einen direkten Einfluss auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Nintendo.

Auch bei Nintendo gibt es Risiken

Nintendo hat kürzlich überraschend starke Ergebnisse gemeldet, vorwiegend dank der Verkäufe des OLED-Modells der Switch. Dennoch ist die Switch inzwischen über sieben Jahre alt, und das Wachstum scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Die Marktsättigung und die Alterung der Hardware führen dazu, dass die Verkaufszahlen nicht mehr in dem Maße steigen wie in den vergangenen Jahren. Diese Faktoren könnten sich negativ auf die zukünftige Umsatzentwicklung auswirken.

Trotz des Erfolgs von Spielen wie „Super Mario Wonder“ und „Zelda: Tears of the Kingdom“ könnte es für Nintendo schwierig werden, das Wachstum im nächsten Jahr zu wiederholen. Die Umsätze aus den beliebten Spielereihen und der Erfolg des „Super Mario Bros.“-Films haben die Einnahmen in die Höhe getrieben. Doch ohne ähnliche Blockbuster im Jahr 2024 könnten die Einnahmen stagnieren oder sogar sinken. Die hohen Erwartungen und Vergleichszahlen aus diesem Jahr setzen die Messlatte für zukünftiges Wachstum sehr hoch.

Ein weiterer Risikofaktor sind die Wechselkursschwankungen. Ein stärkerer Yen, bedingt durch mögliche Zinssenkungen in den USA, könnte die Gewinne von Nintendo schmälern. Da etwa 80 % der Einnahmen von Nintendo aus dem Ausland stammen, könnten negative Währungseffekte die Umsatz- und Gewinnentwicklung beeinträchtigen. Zudem könnte die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit dazu führen, dass Konsumenten ihre Ausgaben für Unterhaltungselektronik einschränken.

So wird die Aktie zurzeit bewertet

Die aktuelle Bewertung von Nintendo spiegelt bereits viele positive Erwartungen wider. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 19 sieht die Aktie auf den ersten Blick nicht günstig aus. Wenn das Wachstum tatsächlich abflacht, könnten die Investoren weniger bereit sein, diesen hohen Preis zu zahlen. Zudem steigt der Druck durch Konkurrenten wie Sega Sammy, die möglicherweise aufholen und von der derzeitigen Bewertungslücke profitieren könnten.

Aber lass uns einmal auf den fairen Wert der Nintendo-Aktie schauen. Laut meinen Berechnungen liegt dieser bei rund 68 US-Dollar. Im Vergleich zum aktuellen Marktpreis von 55 US-Dollar ist die Aktie um etwa 19 % unterbewertet. Das ist eine klare Kaufgelegenheit, denn du zahlst weniger als das, was die Aktie wirklich wert ist.

Fazit: Deine Chance mit Nintendo

Zusammengefasst bietet Nintendo eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Trotz einiger Branchenherausforderungen zeigt Nintendo starke finanzielle Kennzahlen und ein solides Wachstumspotenzial.

Die kommenden Jahre sehen vielversprechend aus. Mit dem bevorstehenden Launch des Switch 2 und der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI, das für 2025 erwartet wird, steht die Branche vor einem neuen Aufschwung. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass solche Ereignisse nicht nur die Verkaufszahlen, sondern auch die Aktienkurse positiv beeinflussen können. Für Nintendo und seine Aktionäre könnte dies eine Zeit des erheblichen Wachstums und der Profitabilität sein.

Die aktuelle Unterbewertung der Aktie, gepaart mit der bevorstehenden Veröffentlichung des Switch 2 und anderen großen Titeln, macht Nintendo zu einer verlockenden Option. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und strategischen Plänen für die Zukunft scheint Nintendo gut positioniert, um weiterhin erfolgreich zu sein.

