DAX Ausblick: 18.000 Punkte geknackt – „Jackson Hole“ im Fokus

Nach Veröffentlichung erfreulicher US-Inflations- und Konjunkturdaten bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zunächst positiv. In diesem Zusammenhang schwindet auch die Furcht vor einer US-Rezession, was Anleger wieder vor die Seitenlinie treten lässt. Genährt werden könnten die Kursfantasien nicht zuletzt auch die bestehende Hoffnung auf einen großen Zinsschritt durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im kommenden September.

US-Teuerung fällt weniger stark aus – Inflationstest bestanden

Dass der Preisdruck in den USA weniger stark ausfällt, ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Marktteilnehmer. So signalisierten bereits am vergangenen Dienstag die US-Erzeugerpreise ein Nachlassen der Inflationsdynamik. Im Juli zog besagter Index gegenüber dem Juni um 0,1 Prozent an, nach 0,2 Prozent im Vormonat.