EQS-Adhoc: SynBiotic SE erwartet deutliches Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024

SynBiotic SE erwartet deutliches Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024

München, 16. August 2024 – Die SynBiotic-Gruppe erwartet für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse zwischen EUR 16 - 17 Mio. (2023: EUR 3,86 Mio.). Das EBIT wird voraussichtlich bei EUR ca. - 1,9 Mio. (2023: EUR - 11,7 Mio.) liegen. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in der Integration der WEECO Pharma GmbH, die eine Umsatzsteigerung von ca. 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vorweisen kann. Auch die Hempro International und die MH medical hemp tragen mit Umsatzsteigerungen von jeweils ca. 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu dem positiven Trend bei.

Überdie SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte der vertikal integrierten Tochterunternehmen sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.

Die SynBiotic hat eine klare paneuropäische Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis - weiter auszubauen.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

Kontakt

office@synbiotic.com / ir@synbiotic.com

