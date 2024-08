GNW-Adhoc: Pfizer und BioNTech geben Update zu mRNA-basiertem Kombinationsimpfstoffprogramm gegen Grippe und COVID-19 bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren bekannt

^* Pfizers und BioNTechs Kombinationsimpfstoffkandidat gegen Grippe und COVID-

19 hat in einer Phase-3-Studie eines ihrer beiden primären Ziele zur Immunogenität erreicht * Die Studie erreichte eines ihrer primären Ziele zur Immunogenität nicht, weil verglichen mit einem zugelassenen Grippeimpfstoff keine gleichwertige Immunantwort gegen Influenza B nachgewiesen werden konnte; wenngleich er stärkere Immunantworten gegenüber Influenza A sowie vergleichbare Immunantworten gegenüber COVID-19 erzielte, die ebenfalls mit der Immunantwort auf einen zugelassenen Impfstoff verglichen wurden * Die Unternehmen prüfen derzeit Anpassungen des Kandidaten und werden nächste Schritte mit den Gesundheitsbehörden besprechen * Pfizer gibt zudem ein Update zu seiner separaten Phase-2-Studie mit einem trivalenten mRNA-basierten Grippeimpfstoff der zweiten Generation; dieser zeigte im Vergleich zu einem zugelassenen Grippeimpfstoff ermutigende Daten auf, die auf eine robuste Immunogenität gegen alle Grippe-Stämme hinweisen NEW YORK und MAINZ, Deutschland, 16. August 2024 - Pfizer Inc. (https://www.pfizer.com/) (NYSE: PFE, ?Pfizer") und BioNTech SE (http://www.biontech.de) (Nasdaq: BNTX, ?BioNTech") gaben heute erste Ergebnisse aus der klinischen Phase-3-Studie der Unternehmen mit ihrem mRNA-basierten Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen Grippe und COVID-19 bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren bekannt. Der Kombinationsimpfstoffkandidat besteht aus Pfizers mRNA-basiertem Grippeimpfstoffkandidaten und dem zugelassenen COVID-19-Impfstoff der beiden Unternehmen. In der Phase-3-Studie wurden zwei primäre Ziele zur Immunogenität gemessen (Immunogenität gegen SARS-CoV-2 sowie Immunogenität gegen Influenza A und B), von denen eines erreicht wurde. In einer separaten Phase-2-Studie untersuchte Pfizer trivalente mRNA-basierte Einzelimpfstoffkandidaten gegen Grippe, die bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren eine robuste Immunogenität zeigten. Die Unternehmen prüfen Anpassungen des Kombinationsimpfstoffkandidaten mit dem Ziel, die Immunantwort gegen Influenza B zu verbessern, und werden nächste Schritte mit den Gesundheitsbehörden besprechen. Update zur Phase-3-Studie mit dem Kombinationsimpfstoff von Pfizer und BioNTech In die randomisierte, verblindete Phase-3-Studie (NCT06178991) wurden mehr als 8.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren aufgenommen, um die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität eines Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen Grippe und COVID-19 zu evaluieren. Der Kandidat wird als Einzeldosis verabreicht. In dieser klinischen Studie wurde der Impfstoffkandidat mit einem zugelassenen Grippeimpfstoff und dem zugelassenen COVID-19-Impfstoff der Unternehmen verglichen, die den Studienteilnehmenden beim selben Arztbesuch verabreicht wurden. Die primären Ziele zur Immunogenität sollten zeigen, dass die durch den Kombinationsimpfstoffkandidaten ausgelösten Antikörperantworten gegen Grippe (Hämagglutinationshemmung, hemagglutination inhibition, ?HAI") und gegen SARS-CoV-2 (neutralisierender Titer, ?NT") der Standardbehandlung (standard of care, ?SOC") nicht unterlegen sind (non-inferior, ?NI"). Verglichen mit einem zugelassenen Grippeimpfstoff zeigte die trivalente Formulierung robuste Immunantworten gegen Influenza A, einschließlich eines anhaltenden Trends zu stärkeren Antworten gegen Influenza A, während sie niedrigere geometrische mittlere Titer (geometric mean titers, ?GMT") und Serokonversion gegen den Influenza-B-Stamm aufwies. Darüber hinaus zeigte die Formulierung verglichen mit dem zugelassenen Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff vergleichbare Immunantworten gegen SARS-CoV-2 auf. Bei einer derzeit laufenden Überprüfung der Sicherheitsdaten wurden bisher keine Sicherheitssignale im Zusammenhang mit dem Kombinationsimpfstoff festgestellt. Teilnehmende, denen gleichzeitig ein zugelassener Grippe- und COVID-19-Impfstoff verabreicht wurde, zeigten weiterhin robuste Immunantworten sowohl gegen Grippe als auch gegen COVID-19 auf. Dabei wurden bisher keine Sicherheitssignale festgestellt. ?Die robuste Immunogenität, die wir bei unserem Kombinationsimpfstoff gegen Influenza A beobachten konnten, ermutigt uns. Sie ist vergleichbar mit der unseres ersten quadrivalenten Grippeimpfstoffs, bei dem wir eine überdurchschnittliche relative Impfstoffwirksamkeit gegenüber einem zugelassenen Grippeimpfstoff feststellen konnten", sagte Dr. Annaliesa Anderson, Senior Vice President und Leiterin Vaccine Research and Development bei Pfizer. ?Wir sind entschlossen, Impfstoffe zu entwickeln, die die Krankheitslast durch Atemwegserkrankungen verringern, und glauben, dass Kombinationsimpfstoffe hier der effizienteste Weg sind, um dieses Ziel zu erreichen. Die heutigen Studienergebnisse geben uns Aufschluss darüber und Orientierung, wie wir dieses Ziel erreichen könnten. In Bezug auf unser Kombinationsimpfstoffprogramm gegen Grippe und COVID-19 bleiben wir optimistisch und evaluieren hierfür die nächsten Schritte." ?Wir arbeiten dezidiert an der Entwicklung von Kombinationsimpfstoffen, die einen breiteren Schutz gegen mehrere Atemwegserkrankungen bieten", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech. ?Die aus dieser Kombinationsimpfstoffstudie gewonnenen Erkenntnisse werden eine entscheidende Rolle bei der weiteren Entwicklung von Pfizers und unserem Kombinationsimpfstoffprogramm gegen Grippe und COVID-19 spielen. Dafür werden wir unsere Erfahrung in der Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen mehrere Antigene einbringen und sind überzeugt, dass wir diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit unserem Partner Pfizer erfolgreich bewerkstelligen können." Update zu Pfizers Phase-2-Studie des Grippeimpfstoffkandidat der zweiten Generation Pfizer hat Anfang des Jahres eine Phase-2-Studie (NCT06436703 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06436703)) zur Untersuchung von verschiedenen Grippeimpfstoffkandidaten der zweiten Generation begonnen, die 450 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren umfasst. Diese erhielten nach dem Zufallsprinzip entweder einen der mRNA-basierten Grippeimpfstoffkandidaten oder einen von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration, ?FDA") zugelassenen Grippeimpfstoff. Pfizer gab zuvor positive Phase-3-Ergebnisse seines quadrivalenten Impfstoffkandidaten der ersten Generation bekannt, der den ersten und einzigen Wirksamkeitsnachweis für einen mRNA-Impfstoff in einer Gruppe von Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern im Alter von 18 bis 64 Jahren erbracht hat. Bei Erwachsenen über 65 Jahren wurden die primären Endpunkte des quadrivalenten Impfstoffkandidaten der ersten Generation nicht erreicht, da die statistische nicht-unterlegene relative Impfstoffwirksamkeit im Vergleich zu einem zugelassenen Grippeimpfstoff basierend auf der Anzahl der aufgetretenen Fälle nicht erreicht wurde. Pfizer hat Impfstoffkandidaten der zweiten Generation mit dem Ziel entwickelt, die Immunogenität zu verbessern und den Umfang des Schutzes potenziell zu erweitern, einschließlich neuer trivalenter Formulierungen, die den aktualisierten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, ?WHO") und des Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, ?VRBPAC") der FDA entsprechen. Daten aus der klinischen Studie ergaben, dass die trivalenten Formulierungen robuste Influenza A und B-Antworten induzierten, samt eines anhaltenden Trends zu höheren Influenza A-Antworten, die im Vergleich zu einem zugelassenen Grippeimpfstoff beobachtet wurden. Es wurden keine Signale zur Sicherheit festgestellt. Daten aus dieser Phase-2-Studie bei Erwachsenen ab 65 Jahren werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Pfizer wird die Ergebnisse seines Grippeimpfstoffprogramms weiter auswerten und nächste Schritte mit den Gesundheitsbehörden besprechen. Über Influenza (Grippe) Grippeinfektionen verursachen in den USA jedes Jahr schätzungsweise 140.000 bis 710.000 Krankenhausaufenthalte, 12.000 bis 52.000 Todesfälle(1) und wirtschaftliche Verluste(2) in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Menschen ab 65 Jahren haben ein erhöhtes Risiko für schwere grippebedingte Komplikationen, einschließlich Krankenhausaufenthalten und Todesfällen(3). Impfstoffe, die die saisonal zirkulierenden Stämme adressieren, bieten derzeit in der Regel einen Schutz von 40 bis 60 % pro Jahr. Dieser Schutz kann in Jahren mit einer schlechteren Übereinstimmung von Impfstoff und zirkulierenden Erregerstämmen geringer ausfallen(4)(,). Die Auswirkungen von Grippeinfektionen auf ethnische Minderheiten in den USA sind noch beträchtlicher. Bei schwarzen Menschen in den USA ist die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung aufgrund einer Grippeinfektion fast doppelt so hoch wie bei weißen Menschen, während sie bei Latinos und indigenen Amerikanerinnen und Amerikanern 1,2- bzw. 1,3-mal so hoch ist.(5) Da sich die zirkulierenden Grippestämme ständig verändern, ist es für Gesundheitsexpertenteams auf der ganzen Welt schwierig, den passenden Impfstoff für die nächste Saison zu antizipieren, da die Grippestämme, gegen die sich der Impfstoff richtet, mehr als sechs Monate vor Beginn der Grippesaison ausgewählt werden. Die Flexibilität der mRNA-Technologie und die schnellen Herstellungsprozesse könnten in den kommenden Jahren eine bessere Anpassung an die Stämme ermöglichen. Im Falle einer Grippepandemie könnte die mRNA- Technologie eine rasche Herstellung von Impfstoffen in großem Maßstab ermöglichen. Genehmigte Anwendung in der EU: COMIRNATY® (Tozinameran)? hat von der Europäischen Kommission (?EK") die Standardzulassung zur Prävention der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID-19) bei Personen ab 6 Monaten erhalten. Der Impfstoff wird bei Personen ab 5 Jahren als Einzeldosis verabreicht. Bei Kleinkindern und Kindern von 6 Monaten bis 4 Jahren, die noch keine SARS-CoV-2-Infektion durchlaufen haben, erfolgt die Verabreichung in einem Drei-Dosis-Schema; dabei werden die ersten zwei Impfstoffdosen im Abstand von drei Wochen verabreicht, gefolgt von einer dritten Dosis, die mindestens acht Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht wird. Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren erhalten 30-µg pro Dosis; Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten 10-µg pro Dosis; Kleinkinder und Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren erhalten 3-µg pro Dosis. Zusätzliche Impfstoffdosen können an Personen ab 5 Jahren verabreicht werden, die gemäß den nationalen Empfehlungen schwer immungeschwächt sind. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (?CHMP") der Europäischen Arzneimittel-Agentur (?EMA") hat seine sorgfältige Bewertung von COMIRNATY abgeschlossen und ist im Konsens zu dem Schluss gekommen, dass ausreichend belastbare Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs vorliegen. Darüber hinaus hat COMIRNATY auch für angepasste Impfstoffe eine Standardzulassung erhalten: * COMIRNATY Original/Omikron BA.4-5 (Tozinameran/Famtozinameran): enthält mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps und für das Spike-Protein der Omikron BA.4/BA.5-Subvariante von SARS-CoV-2 kodiert. * COMIRNATY Omikron XBB.1.5 (Raxtozinameran): enthält mRNA, die für das Spike- Protein der Omikron XBB.1.5-Subvariante von SARS-CoV-2 kodiert. * COMIRNATY JN.1 (Bretovameran): enthält mRNA, die für das Spike-Protein der Omikron JN.1-Subvariante von SARS-CoV-2 kodiert. COMIRNATY JN.1 kann bei Personen ab 5 Jahren als Einzeldosis unabhängig vom vorherigen Impfstatus verabreicht werden. Kinder im Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren können eine oder drei Dosen erhalten, je nachdem, ob sie bereits eine Grundimmunisierung erhalten oder eine SARS-CoV-2-Infektion durchlaufen haben. Zwischen der Verabreichung von COMIRNATY Omikron XBB.1.5 oder COMIRNATY JN.1 und der letzten vorangegangenen Dosis eines COVID-19-Impfstoffs sollte ein Abstand von mindestens drei Monaten eingehalten werden. Wichtige Sicherheitsinformationen * Es wurden Fälle von Anaphylaxie berichtet. Für den Fall einer anaphylaktischen Reaktion nach der Verabreichung des Impfstoffs sollte immer eine angemessene medizinische Behandlung und Überwachung bereitstehen. Nach der Impfung wird eine engmaschige Beobachtung von mindestens 15 Minuten empfohlen. Eine zweite Dosis des Impfstoffs Nach der Impfung wird eine engmaschige Beobachtung von mindestens 15 Minuten empfohlen. Eine zweite Dosis des Impfstoffs sollte nicht an Personen verabreicht werden, bei denen eine Anaphylaxie nach der ersten Dosis von Comirnaty aufgetreten ist. sollte nicht an Personen verabreicht werden, bei denen eine Anaphylaxie nach der ersten Dosis von Comirnaty aufgetreten ist.

* Es besteht ein erhöhtes, aber sehr seltenes Risiko (= 1/10), häufig (>= 1/100 bis °