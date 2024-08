Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 16.08.2024 / 10:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.08.2024 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcus Silbe (CEFA) Rückblick Q2/H1: Trend weiter bestätigt, Guidance unverändert Gestern hat CEWE die Zahlen für Q2/H1 veröffentlicht und die Erwartungen marginal übertroffen. Insgesamt ist das Unternehmen auf einem guten Weg, nicht nur die avisierten Jahresziele zu schaffen, sondern vielleicht sogar noch zu übertreffen. Wie wir in unserer Vorschau bereits berichteten, ist die Performance des 4. Quartals von überragender Bedeutung für das Gesamtjahr. Bisher deuten die Anzeichen auf eine Fortsetzung des Wachstums auch in Q3 hin. Konzern- und Segmentperformance kann überzeugen: Der Umsatz im 2. Quartal lag bei 151,5 Mio. EUR (Q2/23: 140,0 Mio. EUR). Das EBIT verbesserte sich um knapp 1 Mio. EUR auf -2,7 Mio. EUR. Wir hatten in unseren Schätzungen mit -3,0 Mio. EUR gerechnet. Auf Halbjahressicht lag der Umsatz bei 317,1 Mio. EUR (H1/23: 295,4 Mio. EUR). Beim EBIT erzielte CEWE 5,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr, nach 1,1 Mio. EUR in H1/23. Heruntergebrochen auf die Segmente stieg der Umsatz im Fotofinishing von 110,4 Mio. EUR in Q2/23 auf 122,6 Mio. EUR in Q2/24. Das Segment-EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal von -4,1 Mio. EUR auf -3,1 Mio. EUR. Im Einzelhandels-Segment verringerte sich der Umsatz im Jahresvergleich um 0,5 Mio. EUR auf 7,3 Mio. EUR. Das EBIT blieb hingegen stabil bei -0,1 Mio. EUR. Im Bereich des Kommerziellen Online-Drucks konnte der Umsatz bei 21,6 Mio. EUR im Q2/24 nach 21,8 Mio. EUR im Vorjahr konstant gehalten werden. Das EBIT verbesserte sich sogar von 0,4 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR. Guidance für 2024 bleibt unverändert : Nachdem die Performance in Q2 im Bereich der Erwartungen lag, hat der Vorstand die Guidance für das Gesamtjahr zum jetzigen Zeitpunkt unverändert belassen. Beim Umsatz erwartet CEWE eine Spanne zwischen 770 und 820 Mio. EUR, beim EBIT eine Spanne von 77 bis 87 Mio. EUR und beim Nettoergebnis zwischen 51 bis 58 Mio. EUR. Da die bisherige Geschäftsentwicklung leicht über unseren Erwartungen verlief und wir unverändert ein robustes Wachstum im 3. Quartal erwarten, sehen wir Potential, unsere Schätzungen im Jahresverlauf anzuheben. Unsere bisherige Schätzung für den Umsatz liegt bei 812,6 Mio. EUR, bei 87,4 Mio. EUR für das EBIT sowie 58,1 Mio. EUR für das Nettoergebnis und befindet sich damit bereits am oberen Ende der Guidance. Nachdem im Jahr 2023 das EPS bei 8,10 EUR lag, erwarten wir das EPS im Jahr 2024 bislang bei 8,31 EUR. Das gestiegene Nettoergebnis sollte unseres Erachtens auch zu einer Steigerung der Dividende führen. Wir prognostizieren hier einen Wert von 2,75 EUR nach 2,60 EUR für 2023. Gestern hat CEWE außerdem ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Es wurde beschlossen, im Zeitraum vom 16. August 2024 bis zum 30. Mai 2025 bis zu 250.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, eigene Aktien von insgesamt bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässigen Zwecke verwendet werden (u.a. als Transaktionswährung). Fazit: Die Halbjahreszahlen haben unsere Erwartungen leicht übertroffen. Im Q2 Call erläuterte der Vorstand, dass der Umsatz 2024 eher am oberen Ende der Guidance liegen sollte, was unseren bisherigen Erwartungen für 2024 entspricht. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und belassen das Kursziel bei 148,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 