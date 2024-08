Shopify - Kerze als besonderes Ausrufezeichen!

Anders als andere Technologietitel ist die Shopify-Aktie noch weit von ihrem im Jahr 2021 erreichten Allzeithoch bei 176,29 EUR entfernt. Dennoch ist das Papier derzeit einen besonderen Blick wert. Diese Einschätzung liegt nicht zuletzt an einem ganz besonderen Kerzenmuster. So kam es in der Vorwoche zu einem „bullish engulfing“, welches die Kerzenkörper der insgesamt 12(!) vorangegangenen Wochenkerzen umschließt. Damit könnte die Korrekturbewegung seit Mitte Februar beendet sein, zumal sich diese Verschnaufpause in Form einer Korrekturflagge vollzog (siehe Chart). Die abgeschlossene Konsolidierungsformation lässt auf einen neuen Aufwärtsimpuls hoffen, welcher durch das jüngste MACD-Kaufsignal sowie durch die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke zusätzlich begünstigt wird. Was aus charttechnischer Sicht noch fehlt ist ein nachhaltiger Spurt über die 38-Monats-Linie bzw. über das 38-Wochen-Pendant (akt. bei 70,52/71,53 USD). Gelingt auch dieser Ausbruch, winkt als Belohnung ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 91,57 USD. Als Stopp-Loss können Anlegerinnen und Anleger indes die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 65,81 USD) heranziehen.

Shopify (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shopify

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.