Günstiger kaufen als Warren Buffett: Die Aktie ist deine Chance!

Du wolltest eine Aktie schon immer mal günstiger kaufen, als Warren Buffett? Verrückter Traum. Aber, er könnte wahr werden! Wie gemäß der Offenlegung seiner Transaktionen für das zweite Quartal nämlich publik wurde, ist das Orakel von Omaha in Ulta Beauty (WKN: A0M240) eingestiegen. Rund 690.000 Anteilsscheine an dem US-Unternehmen soll er besitzen.

Warren Buffett investierte als im zweiten Quartal in Ulta Beauty. In einem Zeitraum, an dem die Aktie zwischen 490 Euro und 360 Euro pendelte. Das ist insofern interessant, da selbst nach der Bekanntgabe des Einstiegs des Starinvestors die Anteile für ca. 340 Euro gehandelt werden.

Man kann die Aktie von Ulta Beauty daher auch heute noch günstiger kaufen, als Warren Buffett! Aber, sollte man auch? Blicken wir auf das Unternehmen und selbstverständlich auch die Wertpapiere.

Ulta Beauty: Der neueste Kauf von Warren Buffett!

Hierzulande ist Ulta Beauty vielleicht noch eher unbekannt. In den USA handelt es sich aber um eine große Kette, die den Bereich des Beauty-, Schönheits- und Parfum-Einzelhandel dominiert. Mit einem Netzwerk von ca. 1.400 Filialen in den USA sind in jeder größeren Stadt Einkaufsflächen gegeben. Das ist eine starke Ausgangslage.

Und ein Markt, den Warren Buffett wohl grundsätzlich interessant findet. Ulta Beauty ist, einfach ausgedrückt, im Bereich der Konsumgüter aktiv. In einem Markt, der täglich von vielen Frauen und Männern verwendet wird. Make-Up, Parfums und die vielen anderen Beauty-Produkte sind zudem Verbrauchsgegenstände. Das sichert ständige Umsatzerlöse und nicht nur eine einmalige Anschaffung.

Zugleich dürfte Warren Buffett gefallen, dass Ulta Beauty eine gute Wettbewerbsposition besitzt. Zwar ist der Markt nicht unumkämpft. Mit Sephora existiert eine zweite Kette, die in den USA einen großen Marktanteil auf sich vereint. Zusammen mit Ulta Beauty dominieren diese beiden Namen aber ihren Geschäftsbereich. Das hat leichte oligopolartige Strukturen. Oder, um bei Warren Buffetts Wording zu bleiben: Einen Wettbewerbsvorteil, beziehungsweise einen Burggraben, der es der weiteren Konkurrenz schwierig machen dürfte.

Eine günstige Bewertung!

Die Aktie von Ulta Beauty dürfte für Warren Buffett zudem ein klares Value-Play sein. Schließlich ist sie vergleichsweise günstig bewertet. Selbst nach dem Bekanntwerden der Beteiligung des Orakels von Omaha notierten die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 375 US-Dollar. Bei einem Ergebnis je Aktie von über 26 US-Dollar im Geschäftsjahr 2023 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 14. Das ist keine unbedingt teure Bewertung. Insbesondere nicht für die starke Wettbewerbsposition.

Zwar gibt es für die günstige Bewertung einen Grund. Nämlich langsameres Wachstum. Ulta Beauty konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 den Umsatz um lediglich 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das dürfte ein wenig an der nachlassenden Konsumentenstimmung hängen. Eigentlich bleiben derartige Konsumgüter jedoch ein moderater Wachstumsmarkt, von dem das aggressiv-wachsende Ulta Beauty überproportional profitieren dürfte.

Schließlich investiert das Management sukzessive in neue Standorte. Alleine im letzten Quartal eröffnete das Management 10 neue Standorte. Und bringen zukünftig mehr Umsatz ein. Wachstum ist selbstverständlich zu priorisieren. Aber: Das Nettoergebnis könnte klettern, wenn Ulta Beauty sich dazu entschließt, etwas moderater in weiteres Wachstum zu reinvestieren.

Mit einer Nettomarge von etwas mehr als 10 % besitzt Ulta Beauty außerdem noch Spielraum, um das Margenprofil leicht zu steigern. Auch das dürfte etwas sein, das Warren Buffett sieht. Wie gesagt: Und das alles bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 14.

Ulta Beauty: Warren Buffett investiert, du auch?!

Wie gesagt: Warren Buffett hat in die Aktie von Ulta Beauty investiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels könntest du die Anteilsscheine sogar günstiger kaufen, als er. Ob du das solltest, ist deine Entscheidung. Ich kann jedenfalls nachvollziehen, warum das Orakel von Omaha bei dieser speziellen Chance interessiert gewesen ist.

Der Artikel Günstiger kaufen als Warren Buffett: Die Aktie ist deine Chance! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Ulta Beauty.

Aktienwelt360 2024