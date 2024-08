Anleger drücken nach Rally die Pause-Taste

Die US-Börsen haben nach den starken Anstiegen der vergangenen Tage eine Verschnaufpause eingelegt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Dienstag leicht schwächer bei 40.848 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq rückten um jeweils 0,1 Prozent auf 5613 und 17.887 Zähler vor. Am Montag hatten die Börsenbarometer eine Acht-Tage-Gewinnserie verzeichnet. "Die Marktteilnehmer sind im Laufe der letzten Woche optimistischer geworden, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Konjunkturdaten für eine weiche Landung der Wirtschaft sprechen", sagte Art Hogan, Chefstratege beim Vermögensverwalter B Riley in Boston.

Gefragt bei den Einzelwerten am Dienstag waren unter anderem die Aktien des US-Cybersicherheitsspezialisten Palo Alto, die um 6,6 Prozent zulegten. Das Unternehmen hatte dank einer steigenden Nachfrage eine Jahresprognose über den Markterwartungen veröffentlicht. Unter Druck gerieten dagegen Boeing mit einem Minus von rund drei Prozent. Der krisengeschüttelte Flugzeugbauer sieht sich erneut mit Sicherheitsbedenken konfrontiert: Die US-Luftfahrtbehörde FAA ordnete am Montag Inspektionen von Hunderten Flugzeugen des Typs 787 Dreamliner an.