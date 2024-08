BMWs E-Mini aus China mit niedrigerem EU-Strafzoll belegt

Frankfurt (Reuters) - Auf den elektrischen Mini aus China wird nach Angaben von BMW ein vorläufiger Zusatzzoll in der Europäischen Union (EU) von 21,3 Prozent fällig.

Der Hersteller in China, das Joint Venture mit dem Autobauer Great Wall namens Spotlight Automotive, sei von der EU-Kommission nun als kooperierendes Unternehmen eingestuft, teilte BMW am Dienstag mit. Ursprünglich wäre der Höchstsatz von jetzt noch 36,3 Prozent angewendet worden. Der Münchner Autobauer bekräftigte seine Kritik an den erhöhten Importzöllen, welche die EU zum Ausgleich unfairer Wettbewerbsvorteile durch Subventionen in China einführt.

