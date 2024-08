SKAN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Die SKAN Gruppe erreicht ihre Ziele im ersten Halbjahr 2024



20.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Die SKAN Gruppe erreicht ihre Ziele im ersten Halbjahr 2024

Nettoerlös steigt um 17.2% auf CHF 163.7 Mio., EBITDA um 15.7% auf CHF 21.5 Mio.; Nettoerlöswachstum und EBITDA-Marge von 13.1% im Zielkorridor der Guidance.

Auftragseingang von CHF 177.2 Mio. deutlich über zweitem Halbjahr 2023; Auftragsbestand von CHF 328.0 Mio. bietet Planungssicherheit von über einem Jahr.

Beide Geschäftssegmente mit zweistelligem Wachstum; Services & Consumables wächst strategiekonform stärker und profitabler.

Strategische Initiativen für integrierte Prozesssysteme und höheren Standardisierungsgrads im Anlagengeschäft sowie für Pre-Approved-Services sind auf Kurs.

Gestützt auf das solide Halbjahr und den guten Auftragsbestand bestätigt SKAN die Guidance für das Gesamtjahr 2024 bestätigt.



Allschwil, 20. August 2024 – Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der (bio-)pharmazeutischen Industrie, setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2024 fort. Getragen wurde der gute Geschäftsgang von einem robusten Umfeld, in dem sich die wesentlichen Treiber – die grundlegende Entwicklung des (bio)-pharmazeutischen Markts und die steigende Bedeutung injizierbarer Medikamente – unverändert stark zeigten. War im zweiten Halbjahr 2023 noch eine vorübergehende Zurückhaltung der Kunden spürbar, weil sie die aussergewöhnlich hohen Bestellvolumen während Covid verdauen mussten, so hat sich dieser Rückstau im Verlauf der ersten Jahreshälfte 2024 aufgelöst und der Markt beschafft wieder, was dem effektiven Bedarf entspricht.

Thomas Huber, CEO der SKAN Group, kommentiert: «Unser Auftragseingang entspricht den Erwartungen und die Auftragspipeline ist weiterhin gut gefüllt. Ebenso erfreulich ist, dass das Geschäft mit Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien sehr dynamisch wächst – so wie es die Strategie der SKAN Gruppe vorsieht. Zentral bleibt, dass die SKAN Gruppe mit ihrer Reputation, dem Qualitäts- und Innovationsgrad ihrer Anlagen sowie dem einzigartigen Prozess-Knowhow im Markt weiterhin ausgezeichnet positioniert ist.»



Umsatzwachstum und Marge im Zielkorridor der Guidance

Für das erste Halbjahr 2024 weist die SKAN Gruppe einen Auftragseingang von CHF 177.2 Mio. aus. Das ist zwar nur geringfügig mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs, liegt aber 47.9 Prozent über der zweiten Jahreshälfte 2023. Der Auftragsbestand hat sich gegenüber dem Jahresbeginn um 5.1 Prozent erhöht und lag per Ende Juni bei CHF 328.0 Mio., was der SKAN Gruppe im Anlagengeschäft weiterhin eine Planungssicherheit von mehr als einem Jahr bietet.

Der Nettoerlös legte im ersten Halbjahr 2024 um 17.2 Prozent auf CHF 163.7 Mio. zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte CHF 21.5 Mio. und die EBITDA-Marge 13.1 Prozent. Damit liegen Umsatzwachstum und EBITDA-Marge im Zielkorridor der Guidance für 2024. Die Margenabschwächung im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 ist auf die für Grossprojekte typische Periodizität zurückzuführen: Viele Projekte befanden sich in den ersten sechs Monaten 2024 in der frühen Design- respektive in der Abschlussphase. In diesen beiden Phasen ist die verrechenbare Wertschöpfung vergleichsweise geringer als während der materialintensiven Fertigung. Die SKAN Gruppe erwartet bezüglich Wertschöpfung und Profitabilität eine stärkere zweite Jahreshälfte.

Kostenmässig ins Gewicht fiel die mehrjährige Initiative zur Erhöhung des Standardisierungsgrades der Anlagen, welche sich aber in den kommenden Jahren positiv auf die Profitabilität auswirken wird. Mit dem Personalaufbau um über 150 Mitarbeitende in den vergangenen zwölf Monaten wurden die Voraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen. Mit Blick auf mehr Kundennähe hat SKAN die Dezentralisierung vorangetrieben und – verhältnismässig gesehen – insbesondere an den ausländischen Standorten neue Mitarbeitende eingestellt. Auch das eigene Ausbildungsprogramm SKAN Academy wurde in Deutschland und den USA ausgerollt.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2024 CHF 15.2 Mio., 22.5 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Der Gewinn erhöhte sich um 68.0 Prozent auf CHF 14.7 Mio. Die Gründe für den erfreulichen Zuwachs waren der gute Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024 sowie ein positives Finanzergebnis und eine bessere Steuerquote.



Segment Equipment & Solutions treibt strategische Initiativen voran

Das Segment Equipment & Solutions erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Auftragseingang von CHF 124.9 Mio. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber Vorjahresperiode, was einer anfänglichen Investitionszurückhaltung der Kunden zuzuschreiben ist. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023 legte der Auftragseingang hingegen um 46.9 Prozent zu. Der Nettoerlös stieg um 16.6 Prozent auf CHF 120.1 Mio. Die Lieferfristen der SKAN Gruppe haben sich mittlerweile normalisiert. Rückstaus ergeben sich noch vereinzelt bei der Installation und Inbetriebnahme von Kundenprojekten, welche während Covid bestellt wurden und nun ausgeliefert sind. Für SKAN verzögert sich daher der Abschluss dieser Projekte und entsprechend die Realisierung des verbleibenden Umsatzanteils.

Der Segment-EBITDA lag im ersten Halbjahr 2024 bei CHF 8.9 Mio., was eine EBITDA-Marge von 7.4 Prozent ergibt. Der Rückgang gegenüber der Vergleichsperiode ist auf die bereits angesprochene Periodizität des Geschäfts zurückzuführen. Hinzu kam eine etwas geringere Auslastung der Produktion im deutschen Görlitz, da die Kunden relativ gesehen mehr grosse Hochgeschwindigkeitsanlagen bestellten, welche schwergewichtig an den Schweizer Standorten gefertigt werden.

SKAN hat wiederum einen signifikanten Betrag, 7.7 Prozent des Gruppenumsatzes, für ihre strategischen Initiativen im Bereich integrierte Prozesssysteme und Standardisierung sowie für die allgemeine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit ausgegeben. Beide Initiativen entwickeln sich nach Plan. Für die Standardisierungsinitiative hat die SKAN Gruppe eigens ein dediziertes Team eingesetzt, das zusammen mit unseren Partnern die Vereinheitlichung von Abläufen und Komponenten vorantreibt.



Segment Services & Consumables steigert Profitabilität

Das Segment Services & Consumables erreichte im ersten Halbjahr 2024 einen um 11.1 Prozent höheren Auftragseingang von CHF 52.3 Mio. Der Nettoerlös stieg um 18.9 Prozent auf CHF 43.6 Mio. Aufgrund dieses relativ stärkeren Zuwachses erhöhte sich der Anteil des Segments Services & Consumables am Gesamtumsatz der SKAN Gruppe strategiekonform weiter und liegt nun bei 27 Prozent. Der EBITDA legte um 39.1 Prozent auf CHF 12.6 Mio. zu. Das entspricht einer EBITDA-Marge von 28.9 Prozent.

Wachstumstreiber in der Berichtsperiode waren einerseits Life Cycle Support und Ersatzteile für installierte SKAN Isolatoren weltweit, andererseits höhere Verkäufe von AT-Closed Vials® und Filling Kits der belgischen Tochtergesellschaft Aseptic Technologies. Die automatisierten Prozesslösungen für geschlossene Vials werden mittlerweile für sieben kommerzielle Produkte eingesetzt, die in insgesamt 16 Regionen eine Zulassung erhalten haben. In der Berichtsperiode hat Aseptic Technologies auch ausserhalb des klassischen Gebiets der Zell- und Gentherapien neue Kunden gewonnen und dadurch ihr Anwendungsportfolio verbreitert.

Gute Fortschritte erzielte SKAN im bisherigen Jahresverlauf mit ihrem Pre-Approved-Services-Projekt. Das Gebäude ist fertig gestellt. Im August wurden die ersten Abfüllanlagen eingebracht, auf denen die Kunden künftig ihre Stabilitätstests durchführen können, und die Validierung der Anlagen ist gestartet. SKAN erwartet, bis Ende 2025 die regulatorische Zulassung zu erhalten und ab 2026 mit der kommerziellen Nutzung zu beginnen.



Investitionen in die Zukunft

Mit CHF 22.2 Mio. hat SKAN im ersten Halbjahr 2024 mehr als doppelt so viel investiert als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Hauptgründe waren der Aufbau der Pre-Approved Services sowie die Erhöhung der Beteiligung an Aseptic Technologies um 5 Prozent auf 90 Prozent, auf welche der Grossteil der Investitionen entfiel. Die restlichen Mittel wurden für den Kapazitätsausbau in der Schweiz und in Belgien eingesetzt. Das Eigenkapital der SKAN Gruppe betrug per 30. Juni 2024 CHF 178.6 Mio., was einer sehr soliden Eigenkapitalquote von 50.7 Prozent entspricht.



Zuversichtlicher Ausblick und Bestätigung der Guidance

Die SKAN Gruppe geht davon aus, dass die Nachfragedynamik nach ihren Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe auf hohem Niveau anhält. Das zugrundeliegende Wachstum des weltweiten (Bio-)Pharma-Markts sowie der verstärkende Trend hin zu injizierbaren Medikamenten werden sich fortsetzen. Als weitere Markttreiber wirken die Verschiebung von traditionellen Reinräumen hin zur fortschrittlicheren Isolator-Technologie und der Boom bei GLP-1-Medikamenten gegen Fettleibigkeit, welche aseptische Abfülllösungen erfordern. Als Markt- und Technologieführer wird die SKAN Gruppe am Wachstum ihres Absatzmarkts teilhaben.

Vor diesem Hintergrund wird der Bedarf an Anlagen, Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien von SKAN auch im weiteren Jahresverlauf anhalten, was sich an der gut gefüllten Auftragspipeline zeigt. Der hohe Auftragsbestand ermöglicht es, kurzfristige Schwankungen des Auftragseingangs aufzufangen. Aufgrund der für Grossprojekte typischen Periodizität erwartet SKAN, dass die zweite Jahreshälfte 2024 bezüglich Nettoerlös und Profitabilität stärker wird als die erste. Entsprechend bestätigt die SKAN Gruppe die Guidance für das Gesamtjahr 2024: Auf Stufe Nettoumsatz wird eine Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich erwartet sowie eine EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent.

Konsolidierte Kennzahlen

in 1'000 CHF 1. Halbjahr

bzw. 30.06.2024 in % vom

Nettoerlös 1. Halbjahr

bzw. 31.12.2023 in % vom

Nettoerlös Veränderung in % Kennzahlen SKAN Gruppe Auftragseingang 177’221 175’303 1.1% Auftragsbestand 327’969 312’143 5.1% Nettoerlös 163’729 139’738 17.2% EBITDA 21’507 13.1% 18’595 13.3% 15.7% EBIT 15’190 9.3% 12’401 8.9% 22.5% Gewinn 14’694 9.0% 8’745 6.3% 68.0% Net working capital (NWC) 14’685 -5’885 nm1 Return on capital employed (ROCE) 7.9% 6.7% 17.1% Investitionen 22’232 10’176 118.5% Eigenkapital 178’620 176’362 1.3% Eigenkapitalquote 50.7% 47.2% 7.4% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 694 -4’967 nm1 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -30’156 7’534 nm1 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -8’321 -15’242 45.4% Mitarbeitende 1’419 1’388 2.2% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 124’924 128’228 -2.6% Auftragsbestand 294’154 289’885 1.5% Nettoerlös 120’136 103’075 16.6% EBITDA 8’892 7.4% 9’524 9.2% -6.6% Service & Consumables Auftragseingang 52’296 47’075 11.1% Auftragsbestand 33’815 22’257 51.9% Nettoerlös 43’592 36’664 18.9% EBITDA 12’615 28.9% 9’071 24.7% 39.1% Aktienkennzahlen Namenaktien 22’483’524 22’483’524 0.0% Ergebnis je Aktie (in CHF) 0.61 0.35 75.9%

1 nicht vergleichbar (not meaningful)

Telefonkonferenz und Audio Webcast (in Englisch):

Thomas Huber, CEO, und Burim Maraj, CFO, werden heute im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Audio Webcast das Halbjahresergebnis 2024 erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Im Anschluss stehen sie für Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz und der Audio-Webcast in englischer Sprache finden wie folgt statt:

Dienstag, 20. August 2024

10:00 bis 11.00 Uhr



Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz könnten Sie sich über diesen Link registrieren. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-Mail mit individuellen Einwahldaten. Als Teilnehmer der Telefonkonferenz können Sie die Präsentation hier verfolgen (Browser-Ton stumm schalten).

Die Präsentation wird auch als LiveAudiowebcast übertragen. Für den Zugang benutzen Sie bitte diesen Link. Fragen können via Chat-Funktion gestellt werden. Eine Aufzeichnung steht anschliessend unter dem gleichen Link sowie auf der SKAN Website zur Verfügung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ir@skan.com, +41 79 703 87 28.



Download-Links:

>> Halbjahresbericht 2024

>> Präsentation Halbjahresergebnis 2024



Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13

Finanzkalender:

25. März 2025 Publikation Jahresergebnis 2024 5. Mai 2025 Generalversammlung 2025

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die

(bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing

Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1400 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan, den USA und Brasilien.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: SKAN AG Kreuzstrasse 5 4123 Allschwil Schweiz Telefon: +41 43 268 32 32 E-Mail: info@skan.com ISIN: CH0013396012 Valorennummer: 1339601 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1970879

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1970879 20.08.2024 CET/CEST