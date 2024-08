EQS-News: Photon Energy Group meldet Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2024

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Photon Energy Group meldet Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Halbjahr 2024



20.08.2024 / 08:43 CET/CEST

Der Konzernumsatz stieg von 40,231 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 auf 41,289 Mio. Euro (+2,6 % im Jahresvergleich) dank starker Expansion bei Kapazitätsmarktverträgen und im EPC-Geschäft.

Das EBITDA von 6,057 Mio. Euro hat sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt (2,833 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023), was auf einen steigenden Anteil an margenstarken Geschäften (EPC, DSR und Stromverkauf) zurückzuführen ist.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2024 mit einem erwarteten Umsatz von 90–100 Mio. Euro und einem EBITDA in einer Spanne von 16–18 Mio. Euro bleibt unverändert.

Amsterdam – 20. August 2024 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt die Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Jahres 2024 bekannt.

„Die Finanzergebnisse der ersten sechs Monate dieses Jahres, die durch steigende Umsätze und ein im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeltes EBITDA gekennzeichnet sind, spiegeln die bedeutenden und erfolgreichen Veränderungen wider, die wir seit Mitte letzten Jahres umgesetzt haben. Damals wurden die Grundlagen unseres Geschäfts durch dramatische Veränderungen der Marktbedingungen in Frage gestellt, darunter sinkende Strompreise, reduzierte Mengen und Preise bei PV-Komponenten und verschlechterte Bedingungen für Solaranlagen. Als Reaktion auf diese Herausforderungen haben wir erfolgreich Änderungen umgesetzt, die sich positiv auf unsere Ergebnisse im zweiten Quartal/ersten Halbjahr ausgewirkt haben. Die Ergebnisse für den Sechsmonatszeitraum und die Aussichten für den Rest des Jahres 2024 veranlassten den Vorstand, seine Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Highlights H1 2024

Starke Stromerzeugung von 56,6 GWh (+36,8% gegenüber dem Vorjahr) und 86,8 GWh seit Jahresbeginn (+31,0% gegenüber dem Vorjahr)

Verbesserte Marktbedingungen mit steigenden Strompreisen führten zu einer Erholung der Einnahmen und Margen im Segment Energieerzeugung

IPP-Portfolio steigt auf 132,8 MWp, während zusätzliche 10,7 MWp neuer Anlagen in Rumänien, die in Q3 2024 in Betrieb genommen werden sollen, das Portfolio auf 143,5 MWp erhöhen werden

18,0 MWp baureife Projekte in Rumänien; Baubeginn in Q3 2024

Ausgewogenerer Umsatzmix mit 86% des Umsatzes aus margenstärkeren Segmenten: Investitionen, New Energy und EPC

Ausbau des O&M-Portfolios auf fast 900 MWp; das Ziel von 1 GWp bis Ende 2024 bleibt erreichbar

Finanzkennzahlen

Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die konsolidierten Umsätze der Photon Energy Group auf 41,289 Mio. Euro gegenüber 40,231 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Anstieg von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Stromerzeugung im 2. Quartal 2024 belief sich auf 56,6 GWp und lag damit rund 36,8 % über dem Vorjahreswert und übertraf damit die Expansionsrate des IPP-Portfolios. Die gesamte Stromproduktion seit Jahresbeginn betrug in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 86,8 GWp, ein Anstieg um 31,0 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf die Inbetriebnahme neuer Anlagen in Rumänien zurückzuführen.

Die sonstigen Umsätze blieben im 1. Halbjahr 2024 mit 28,994 Mio. Euro stabil, gegenüber 28,887 Mio. Euro im Vorjahr (+0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Auf Quartalsbasis war der Anstieg der sonstigen Umsätze ausgeprägter. Die Umsätze erreichten im 2. Quartal 2024 15,365 Mio. Euro, was einer Steigerung von 11,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das konsolidierte EBITDA von 6,057 Mio. Euro für das 1. Halbjahr 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, verglichen mit 2,833 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2023. Allein im 2. Quartal 2024 betrug das EBITDA 5,274 Mio. Euro, verglichen mit 2,503 Mio. Euro im 2. Quartal 2023. Das konsolidierte EBIT von 0,843 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2024 hat sich gegenüber -1,469 Mio. Euro im Vorjahr deutlich verbessert.

Der Konzern verzeichnete im 2. Quartal 2024 einen Nettoverlust von -2,789 Mio. Euro und im 1. Halbjahr 2024 von -4,109 Mio. Euro. Dieses Ergebnis beinhaltet die negativen Auswirkungen von Währungsumrechnungsdifferenzen, die keine liquiden Mittel darstellen und die Fähigkeit der Gruppe zur Generierung liquider Mittel nicht beeinträchtigen.

Ausblick

Gemäß der am 16. Mai 2024 veröffentlichten Prognose wird ein Konzernumsatz in einer Spanne von 90–100 Mio. Euro erwartet. Im ersten Halbjahr 2024 belief sich der Konzernumsatz auf 41,3 Mio. Euro, was 45,9 % der unteren Prognoseschwellen entspricht. Angesichts der Saisonalität der Umsätze und der jüngsten Erholung der Strompreise sowie unter der Annahme, dass sich das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und der Geschäftsverlauf nicht wesentlich ändern, erwartet das Management im zweiten Halbjahr 2024 einen Umsatz, der höher ausfällt als im Berichtszeitraum und der Prognose entspricht.

Das Management bleibt auch hinsichtlich der EBITDA-Erwartungen für das Gesamtjahr zuversichtlich, die zunächst auf eine Spanne von 16–18 Mio. Euro geschätzt wurden. Zum ersten Halbjahr 2024 beträgt das berichtete konsolidierte EBITDA 6,2 Mio. Euro, etwa 37,9 % des unteren Endes der Prognosespanne.

Ergebnispräsentation H1 2024

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 20. August um 11:00 Uhr MEZ einen Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse der ersten Hälfte des Jahres 2024 zu präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-h1-2024-results-presentation

Sehen Sie sich hier den Finanzbericht des Unternehmens für das erste Halbjahr 2024 an.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group ist ein Konzern, der weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 131,1 MWp.In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 880 MWp. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy verbindet Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtleistung von über 480 MW. Photon Energy und Lerta verfügen über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MWfür 2024. Über Photon Water bietet die Gruppe Lösungen für die Wasseraufbereitung und das Wassermanagement an und entfernt mit seiner Sanierungstechnologie PFAS und andere Schadstoffe aus Wasser und Boden. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

