Schwedens Notenbank senkt Leitzins und signalisiert weitere Schritte nach unten

Angesichts der gezügelten Inflation senkt Schwedens Notenbank den Leitzins weiter und signalisiert schon die nächsten Lockerungsschritte.

Sie beschloss am Dienstag, den Schlüsselzins um einen Viertelpunkt auf 3,50 Prozent nach unten zu setzen. Von Reuters befragte Fachleute hatten damit gerechnet. "Wenn die Inflationsaussichten gleich bleiben, kann der Leitzins in diesem Jahr noch zwei- oder dreimal gesenkt werden, was etwas schneller ist als vom Direktorium im Juni geschätzt", erklärten die Währungshüter. Die Riksbank hatte im Mai die geldpolitische Wende vollzogen und erstmals seit acht Jahren die Zinsen gesenkt. Im Juni hielten die Währungshüter die Füße still.

Das von der Zentralbank beobachtete Inflationsmaß (CPIF) liegt mit einer Teuerungsrate von zuletzt 1,7 Prozent unter der Zielmarke der Notenbank von 2,0 Prozent. Zeitweise hatte die Teuerungsrate bei über zehn Prozent gelegen.