ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 20 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor den am 26. September erwarteten Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 von 21 auf 20 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Absatzwachstum bei Biodiesel, Ethanol und Biomethan sollte im Schlussquartal zu einem Umsatzwachstum um 8 Prozent auf 480 Millionen Euro geführt haben, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte um mehr als die Hälfte gestiegen sein. Das Unternehmen dürfte die eigene Ebitda-Prognose erreicht haben./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024 / 07:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

